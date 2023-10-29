https://ria.ru/20231029/masteritsy-1905959235.html

Ивановские мастерицы изготавливают маскировочные сети и окопные свечи

Ивановские мастерицы изготавливают маскировочные сети и окопные свечи - РИА Новости, 29.10.2023

Ивановские мастерицы изготавливают маскировочные сети и окопные свечи

Ивановские мастерицы на постоянной основе изготавливают по заявкам бойцов, находящихся в зоне спецоперации, маскировочные сети, нашлемники, коврики, тактические РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T12:52

2023-10-29T12:52

2023-10-29T14:37

надежные люди

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 29 окт – РИА Новости. Ивановские мастерицы на постоянной основе изготавливают по заявкам бойцов, находящихся в зоне спецоперации, маскировочные сети, нашлемники, коврики, тактические носилки, окопные свечи, сухой розжиг, рассказали РИА Новости в волонтерской группе "98-я дивизия. Гумпомощь для всех наших". "Мы делаем маскировочные сети, сухой розжиг, спички долгого горения, окопные свечи, на которых можно даже еду разогревать. Рукодельницы шьют нательное и постельное белье, коврики вяжут. Стельки мальчишки выкраивают, девочки их сшивают. Тактические носилки делают. Носки вяжут, жилетки вяжут", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, работают волонтеры по заявкам бойцов, отправка производится почти каждый день. "В ближайшее время отправка - 62 маскировочные сети, квадрокоптер, 10 раций. Планируем закупку вместительной зимней палатки", - рассказала волонтер. Группа работает с сентября прошлого года. Многие вещи волонтеры делают своими руками. "У нас замечательные люди. Есть женщина, ей за 70 (лет – ред.). Она каждый день с 8 до 20.00 плетет маскировочные сети. У нас прямо стойкие, героические люди. Я просто была поражена, когда создавалась группа, насколько много отзывчивых людей", - отметила собеседница.

https://ria.ru/20231007/set-1901143552.html

https://ria.ru/20231024/plate-1905012116.html

ивановская область

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ивановская область