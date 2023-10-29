https://ria.ru/20231029/makhachkala-1906047179.html

Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы беспределом

Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы беспределом - РИА Новости, 30.10.2023

Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы беспределом

Беспорядки в аэропорту Махачкалы - это грубое нарушение закона, ситуация возмутительна и получит соответствующую оценку правоохранительных органов, заявил в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-29T23:57

2023-10-29T23:57

2023-10-30T00:08

происшествия

беспорядки в аэропорту махачкалы

россия

сергей меликов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Беспорядки в аэропорту Махачкалы - это грубое нарушение закона, ситуация возмутительна и получит соответствующую оценку правоохранительных органов, заявил в Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование. Правительство региона сообщило, что оперативный штаб создан в Дагестане из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание. Аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21.40 29 октября до - предварительно - 02.59 6 ноября, воздушная гавань освобождена от несанкционированно проникших туда людей, сообщила Росавиация."Действия тех, кто собрался сегодня в махачкалинском аэропорту, - грубое нарушение закона!… Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано!", - говорится в сообщении Меликова.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231029/dagestan-1906046135.html

https://ria.ru/20231029/makhachkala-1906044206.html

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происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы, россия, сергей меликов, республика дагестан