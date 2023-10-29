https://ria.ru/20231029/livan-1906017022.html

Запад установил контакты с "Хезболлой", пишут СМИ

Запад установил контакты с "Хезболлой", пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2023

Запад установил контакты с "Хезболлой", пишут СМИ

Запад установил контакты с властями Ливана, а также с представителями ливанского движения "Хезболлах" и просит их воздерживаться от эскалации конфликта на... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T19:31

2023-10-29T19:31

2023-10-29T19:31

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Запад установил контакты с властями Ливана, а также с представителями ливанского движения "Хезболлах" и просит их воздерживаться от эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета Washington Post со ссылкой на западного чиновника. "(Запад просит Ливан и "Хезболлах" – ред.) воздерживаться от любой эскалации со стороны границы и в целом чтобы Ливан держался в стороне от конфликта в Газе", - приводит газета слова источника. Собеседник издания отметил, что Ливан "не может позволить себе новый конфликт на фоне развала государства и тяжелой экономической ситуации". Другой неназванный ливанский чиновник заявил изданию, что власти Ливана также просят "Хезболлах" не вмешиваться в конфликт. "Как правительство, мы говорим "Хезболлах", что не можем выдержать войну", - приводит издание слова высокопоставленного источника из Ливана. На что представители движения, как сообщается, отвечают: "Мы понимает вас, но мы также не можем допустить падения ХАМАСа". По словам источника, "все западные страны" разговаривают с властями Ливана, "присылают послов", "говорят, что "Хезболлах" не должна вступать в войну". Как отметил ливанский источник, ответ Ливана странам Запада заключается в том, что США должны оказать давление на Израиль, чтобы он не осуществлял крупного наземного вторжения в сектор Газа, поскольку это может привести к усилению столкновений между Израилем и "Хезболлах". Обстрелы между "Хезболлах" и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) на ливано-израильской границе продолжаются уже больше недели. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль объявил о военной операции против движения ХАМАС в Секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, оон