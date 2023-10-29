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ЦАХАЛ заявил о перехвате двух снарядов, выпущенных из Ливана - РИА Новости, 29.10.2023
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18:24 29.10.2023 (обновлено: 20:10 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/livan-1906007101.html
ЦАХАЛ заявил о перехвате двух снарядов, выпущенных из Ливана
ЦАХАЛ заявил о перехвате двух снарядов, выпущенных из Ливана - РИА Новости, 29.10.2023
ЦАХАЛ заявил о перехвате двух снарядов, выпущенных из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате двух снарядов, выпущенных с территории Ливана, один снаряд упал в открытой местности, армия ведет ответный... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T18:24
2023-10-29T20:10
в мире
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
хамас
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате двух снарядов, выпущенных с территории Ливана, один снаряд упал в открытой местности, армия ведет ответный огонь."Вслед за сообщением о сиренах, прозвучавших в северной части Израиля, было зафиксировано три пуска из Ливана в сторону территории Израиля. Система ПВО Армии обороны Израиля перехватила два снаряда. Еще один снаряд упал в открытой местности. ЦАХАЛ ведет ответный огонь в сторону мест пусков", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас
В мире, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС
ЦАХАЛ заявил о перехвате двух снарядов, выпущенных из Ливана

ЦАХАЛ заявил о перехвате двух снарядов, выпущенных из Ливана, ведется огонь

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате двух снарядов, выпущенных с территории Ливана, один снаряд упал в открытой местности, армия ведет ответный огонь.
"Вслед за сообщением о сиренах, прозвучавших в северной части Израиля, было зафиксировано три пуска из Ливана в сторону территории Израиля. Система ПВО Армии обороны Израиля перехватила два снаряда. Еще один снаряд упал в открытой местности. ЦАХАЛ ведет ответный огонь в сторону мест пусков", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреЛиванИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНХАМАС
 
 
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