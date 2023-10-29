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В штаб-квартиру миротворцев ООН в Ливане попал снаряд - РИА Новости, 29.10.2023
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02:22 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/livan-1905912840.html
В штаб-квартиру миротворцев ООН в Ливане попал снаряд
В штаб-квартиру миротворцев ООН в Ливане попал снаряд - РИА Новости, 29.10.2023
В штаб-квартиру миротворцев ООН в Ливане попал снаряд
Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщили в соцсети Х о падании снаряда в штаб-квартиру в городе Эн-Накура на юге Ливана, пострадавших нет. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T02:22
2023-10-29T02:22
в мире
израиль
сектор газа
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщили в соцсети Х о падании снаряда в штаб-квартиру в городе Эн-Накура на юге Ливана, пострадавших нет. "Сегодня... снаряд упал в штаб-квартире ВСООНЛ в Эн-Накуре. К счастью, он не разорвался и никто не пострадал, но в нашей базе есть повреждения. Снаряд был убран, мы работаем над выяснением причины нападения", - говорится в сообщении организации. Ранее в социальных сетях появилось видео на котором колонна с техникой ВСООНЛ движется из южного Ливана в сторону Бейрута. Ряд местных СМИ поспешили сообщить о том, что миротворцы возможно покидают южный Ливан в преддверии полномасштабных боевых столкновений между бойцами движения "Хезболлах" и израильской армией. Ситуация в поселениях на юге Ливана стабильная. В воздушном пространстве Ливана постоянно патрулируют израильские беспилотники и боевая авиация. Местные жители пограничной деревни Хула рассказали РИА Новости, что синие каски в том числе остаются и на пограничном опорном пункте на линии разграничения между позициями ливанской и израильской армиями. Обстрелы между "Хезболлой" и ЦАХАЛ на ливано-израильской границе продолжаются уже больше недели. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль объявил о военной операции против движения ХАМАС в Секторе Газа.
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в мире, израиль, сектор газа, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
В мире, Израиль, Сектор Газа, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
В штаб-квартиру миротворцев ООН в Ливане попал снаряд

Миротворцы ООН в Ливане сообщили о попадании снаряда в свою штаб-квартиру

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела в Ливане
Дым от израильского обстрела в Ливане - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщили в соцсети Х о падании снаряда в штаб-квартиру в городе Эн-Накура на юге Ливана, пострадавших нет.
«
"Сегодня... снаряд упал в штаб-квартире ВСООНЛ в Эн-Накуре. К счастью, он не разорвался и никто не пострадал, но в нашей базе есть повреждения. Снаряд был убран, мы работаем над выяснением причины нападения", - говорится в сообщении организации.
Ранее в социальных сетях появилось видео на котором колонна с техникой ВСООНЛ движется из южного Ливана в сторону Бейрута. Ряд местных СМИ поспешили сообщить о том, что миротворцы возможно покидают южный Ливан в преддверии полномасштабных боевых столкновений между бойцами движения "Хезболлах" и израильской армией.
Ситуация в поселениях на юге Ливана стабильная. В воздушном пространстве Ливана постоянно патрулируют израильские беспилотники и боевая авиация. Местные жители пограничной деревни Хула рассказали РИА Новости, что синие каски в том числе остаются и на пограничном опорном пункте на линии разграничения между позициями ливанской и израильской армиями.
Обстрелы между "Хезболлой" и ЦАХАЛ на ливано-израильской границе продолжаются уже больше недели. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль объявил о военной операции против движения ХАМАС в Секторе Газа.
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В миреИзраильСектор ГазаХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиван
 
 
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