https://ria.ru/20231029/krym-1905936768.html
Потомок Екатерины II намерен поселиться в Крыму
Потомок Екатерины II намерен поселиться в Крыму - РИА Новости, 29.10.2023
Потомок Екатерины II намерен поселиться в Крыму
Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму, сообщил... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T10:12
2023-10-29T10:12
2023-10-29T10:12
российская империя
екатерина ii
григорий потемкин
георгий мурадов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму, сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. "Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство. В его планах – поселиться в Крыму, что является очень символичным и показательным", - сказал Мурадов РИА Новости. Постпред подчеркнул, что Калагеорги является прямым потомком императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина. Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Руководил присоединением к Российской империи и первоначальным устройством Крыма князь Потемкин, за что был удостоен титула светлейшего князя Таврического.
https://ria.ru/20230419/krym-1866234285.html
https://ria.ru/20230419/krym-1865860925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская империя, екатерина ii, григорий потемкин, георгий мурадов, республика крым, общество
Российская империя, Екатерина II, Григорий Потемкин, Георгий Мурадов, Республика Крым, Общество
Потомок Екатерины II намерен поселиться в Крыму
Мурадов: потомок Екатерины II Андрей Калагеорги намерен поселиться в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму, сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.
«
"Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство. В его планах – поселиться в Крыму, что является очень символичным и показательным", - сказал Мурадов РИА Новости.
Потомок Екатерины II заявил об уверенности в признании статуса Крыма
Постпред подчеркнул, что Калагеорги является прямым потомком императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина.
Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Руководил присоединением к Российской империи и первоначальным устройством Крыма князь Потемкин, за что был удостоен титула светлейшего князя Таврического.
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