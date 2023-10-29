https://ria.ru/20231029/krym-1905936768.html

Потомок Екатерины II намерен поселиться в Крыму

Потомок Екатерины II намерен поселиться в Крыму - РИА Новости, 29.10.2023

Потомок Екатерины II намерен поселиться в Крыму

Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму, сообщил... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T10:12

2023-10-29T10:12

2023-10-29T10:12

российская империя

екатерина ii

григорий потемкин

георгий мурадов

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму, сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. "Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство. В его планах – поселиться в Крыму, что является очень символичным и показательным", - сказал Мурадов РИА Новости. Постпред подчеркнул, что Калагеорги является прямым потомком императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина. Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Руководил присоединением к Российской империи и первоначальным устройством Крыма князь Потемкин, за что был удостоен титула светлейшего князя Таврического.

https://ria.ru/20230419/krym-1866234285.html

https://ria.ru/20230419/krym-1865860925.html

российская империя

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

российская империя, екатерина ii, григорий потемкин, георгий мурадов, республика крым, общество