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Потомок Екатерины II намерен поселиться в Крыму - РИА Новости, 29.10.2023
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10:12 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/krym-1905936768.html
Потомок Екатерины II намерен поселиться в Крыму
Потомок Екатерины II намерен поселиться в Крыму - РИА Новости, 29.10.2023
Потомок Екатерины II намерен поселиться в Крыму
Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму, сообщил... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T10:12
2023-10-29T10:12
российская империя
екатерина ii
григорий потемкин
георгий мурадов
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму, сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. "Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство. В его планах – поселиться в Крыму, что является очень символичным и показательным", - сказал Мурадов РИА Новости. Постпред подчеркнул, что Калагеорги является прямым потомком императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина. Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Руководил присоединением к Российской империи и первоначальным устройством Крыма князь Потемкин, за что был удостоен титула светлейшего князя Таврического.
https://ria.ru/20230419/krym-1866234285.html
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российская империя, екатерина ii, григорий потемкин, георгий мурадов, республика крым, общество
Российская империя, Екатерина II, Григорий Потемкин, Георгий Мурадов, Республика Крым, Общество
Потомок Екатерины II намерен поселиться в Крыму

Мурадов: потомок Екатерины II Андрей Калагеорги намерен поселиться в Крыму

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкПамятник Екатерине II в Симферополе
Памятник Екатерине II в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Памятник Екатерине II в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму, сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.
«
"Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство. В его планах – поселиться в Крыму, что является очень символичным и показательным", - сказал Мурадов РИА Новости.
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Постпред подчеркнул, что Калагеорги является прямым потомком императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина.
Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Руководил присоединением к Российской империи и первоначальным устройством Крыма князь Потемкин, за что был удостоен титула светлейшего князя Таврического.
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Российская империяЕкатерина IIГригорий ПотемкинГеоргий МурадовРеспублика КрымОбщество
 
 
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