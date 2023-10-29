https://ria.ru/20231029/konflikt-1906045955.html

В Москве уладили конфликт, в котором школьник угрожал одноклассникам

В Москве уладили конфликт, в котором школьник угрожал одноклассникам - РИА Новости, 29.10.2023

В Москве уладили конфликт, в котором школьник угрожал одноклассникам

Конфликт в московской школе между учениками, после которого один из них угрожал насилием по отношению к одноклассникам, уладили, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T23:41

2023-10-29T23:41

2023-10-29T23:41

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Конфликт в московской школе между учениками, после которого один из них угрожал насилием по отношению к одноклассникам, уладили, сообщила РИА Новости директор школы № 1213 Анна Селиверстова. Раннее Telegram-канале "SHOT" сообщил о том, что в Москве старшеклассник угрожал расправиться с одноклассниками за буллинг и оскорбления его мамы. Как рассказала агентству директор школы, 27 октября в закрытом чате одиннадцатиклассников произошел конфликт, о котором вскоре узнал классный руководитель. Учитель передала информацию администрации школы, после чего незамедлительно начали внутреннюю проверку. Помимо этого, к ситуации подключился инспектор по делам несовершеннолетних. "В тот же день всех участников конфликта и их родителей пригласили в школу на встречу для выяснения обстоятельств. На собрании также присутствовал психолог и социальный педагог. Для разрешения ситуации с мальчиками провели разъяснительную беседу. По итогу встречи стороны примирились, и конфликт был исчерпан", - рассказала директор. Она отметила, что подобный случай в этой школе произошел впервые. Такая ситуация недопустима, а потому были приложены все усилия, чтобы в ней разобраться. За взаимоотношениями ребят продолжают следить.

https://ria.ru/20231024/shkola-1904904607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия