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В Москве уладили конфликт, в котором школьник угрожал одноклассникам - РИА Новости, 29.10.2023
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23:41 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/konflikt-1906045955.html
В Москве уладили конфликт, в котором школьник угрожал одноклассникам
В Москве уладили конфликт, в котором школьник угрожал одноклассникам - РИА Новости, 29.10.2023
В Москве уладили конфликт, в котором школьник угрожал одноклассникам
Конфликт в московской школе между учениками, после которого один из них угрожал насилием по отношению к одноклассникам, уладили, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T23:41
2023-10-29T23:41
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Конфликт в московской школе между учениками, после которого один из них угрожал насилием по отношению к одноклассникам, уладили, сообщила РИА Новости директор школы № 1213 Анна Селиверстова. Раннее Telegram-канале "SHOT" сообщил о том, что в Москве старшеклассник угрожал расправиться с одноклассниками за буллинг и оскорбления его мамы. Как рассказала агентству директор школы, 27 октября в закрытом чате одиннадцатиклассников произошел конфликт, о котором вскоре узнал классный руководитель. Учитель передала информацию администрации школы, после чего незамедлительно начали внутреннюю проверку. Помимо этого, к ситуации подключился инспектор по делам несовершеннолетних. "В тот же день всех участников конфликта и их родителей пригласили в школу на встречу для выяснения обстоятельств. На собрании также присутствовал психолог и социальный педагог. Для разрешения ситуации с мальчиками провели разъяснительную беседу. По итогу встречи стороны примирились, и конфликт был исчерпан", - рассказала директор. Она отметила, что подобный случай в этой школе произошел впервые. Такая ситуация недопустима, а потому были приложены все усилия, чтобы в ней разобраться. За взаимоотношениями ребят продолжают следить.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве уладили конфликт, в котором школьник угрожал одноклассникам

В Москве уладили конфликт, в котором школьник угрожал одноклассникам расправой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школа. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Конфликт в московской школе между учениками, после которого один из них угрожал насилием по отношению к одноклассникам, уладили, сообщила РИА Новости директор школы № 1213 Анна Селиверстова.
Раннее Telegram-канале "SHOT" сообщил о том, что в Москве старшеклассник угрожал расправиться с одноклассниками за буллинг и оскорбления его мамы.
Как рассказала агентству директор школы, 27 октября в закрытом чате одиннадцатиклассников произошел конфликт, о котором вскоре узнал классный руководитель. Учитель передала информацию администрации школы, после чего незамедлительно начали внутреннюю проверку. Помимо этого, к ситуации подключился инспектор по делам несовершеннолетних.
«
"В тот же день всех участников конфликта и их родителей пригласили в школу на встречу для выяснения обстоятельств. На собрании также присутствовал психолог и социальный педагог. Для разрешения ситуации с мальчиками провели разъяснительную беседу. По итогу встречи стороны примирились, и конфликт был исчерпан", - рассказала директор.
Она отметила, что подобный случай в этой школе произошел впервые. Такая ситуация недопустима, а потому были приложены все усилия, чтобы в ней разобраться. За взаимоотношениями ребят продолжают следить.
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