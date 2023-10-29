https://ria.ru/20231029/konflikt-1906045955.html
В Москве уладили конфликт, в котором школьник угрожал одноклассникам
В Москве уладили конфликт, в котором школьник угрожал одноклассникам - РИА Новости, 29.10.2023
В Москве уладили конфликт, в котором школьник угрожал одноклассникам
Конфликт в московской школе между учениками, после которого один из них угрожал насилием по отношению к одноклассникам, уладили, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T23:41
2023-10-29T23:41
2023-10-29T23:41
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Конфликт в московской школе между учениками, после которого один из них угрожал насилием по отношению к одноклассникам, уладили, сообщила РИА Новости директор школы № 1213 Анна Селиверстова. Раннее Telegram-канале "SHOT" сообщил о том, что в Москве старшеклассник угрожал расправиться с одноклассниками за буллинг и оскорбления его мамы. Как рассказала агентству директор школы, 27 октября в закрытом чате одиннадцатиклассников произошел конфликт, о котором вскоре узнал классный руководитель. Учитель передала информацию администрации школы, после чего незамедлительно начали внутреннюю проверку. Помимо этого, к ситуации подключился инспектор по делам несовершеннолетних. "В тот же день всех участников конфликта и их родителей пригласили в школу на встречу для выяснения обстоятельств. На собрании также присутствовал психолог и социальный педагог. Для разрешения ситуации с мальчиками провели разъяснительную беседу. По итогу встречи стороны примирились, и конфликт был исчерпан", - рассказала директор. Она отметила, что подобный случай в этой школе произошел впервые. Такая ситуация недопустима, а потому были приложены все усилия, чтобы в ней разобраться. За взаимоотношениями ребят продолжают следить.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия
В Москве уладили конфликт, в котором школьник угрожал одноклассникам
В Москве уладили конфликт, в котором школьник угрожал одноклассникам расправой
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Конфликт в московской школе между учениками, после которого один из них угрожал насилием по отношению к одноклассникам, уладили, сообщила РИА Новости директор школы № 1213 Анна Селиверстова.
Раннее Telegram-канале "SHOT" сообщил о том, что в Москве
старшеклассник угрожал расправиться с одноклассниками за буллинг и оскорбления его мамы.
Как рассказала агентству директор школы, 27 октября в закрытом чате одиннадцатиклассников произошел конфликт, о котором вскоре узнал классный руководитель. Учитель передала информацию администрации школы, после чего незамедлительно начали внутреннюю проверку. Помимо этого, к ситуации подключился инспектор по делам несовершеннолетних.
«
"В тот же день всех участников конфликта и их родителей пригласили в школу на встречу для выяснения обстоятельств. На собрании также присутствовал психолог и социальный педагог. Для разрешения ситуации с мальчиками провели разъяснительную беседу. По итогу встречи стороны примирились, и конфликт был исчерпан", - рассказала директор.
Она отметила, что подобный случай в этой школе произошел впервые. Такая ситуация недопустима, а потому были приложены все усилия, чтобы в ней разобраться. За взаимоотношениями ребят продолжают следить.
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