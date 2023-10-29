https://ria.ru/20231029/konflikt-1906027253.html

ЦАХАЛ предупредил о готовящемся ударе по православной школе, заявили в Газе

ЦАХАЛ предупредил о готовящемся ударе по православной школе, заявили в Газе - РИА Новости, 29.10.2023

ЦАХАЛ предупредил о готовящемся ударе по православной школе, заявили в Газе

Информационный центр правительства сектора Газа заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила о возможном бомбовом ударе по православному культурному... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T20:43

2023-10-29T20:43

2023-10-29T23:06

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

ближний восток

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ДОХА, 29 окт — РИА Новости. Информационный центр правительства сектора Газа заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила о возможном бомбовом ударе по православному культурному центру и школе в анклаве, передает телеканал Al Jazeera.По полученным данным, сейчас в культурном центре укрываются до тысячи человек, а в школе — 500.На минувшей неделе МВД в Газе сообщило о разрушении греческой православной церкви Святого Порфирия после израильских атак. Как рассказал ERT архиепископ Тивериадский Алексий, удар пришелся по административному зданию и входу, в итоге все рухнуло. Погибли как минимум 18 человек из 400, которые пытались найти там убежище от обстрелов.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч, половина из них дети, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231029/gaza-1906001926.html

https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, ближний восток