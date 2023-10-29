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ЦАХАЛ предупредил о готовящемся ударе по православной школе, заявили в Газе - РИА Новости, 29.10.2023
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20:43 29.10.2023 (обновлено: 23:06 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/konflikt-1906027253.html
ЦАХАЛ предупредил о готовящемся ударе по православной школе, заявили в Газе
ЦАХАЛ предупредил о готовящемся ударе по православной школе, заявили в Газе - РИА Новости, 29.10.2023
ЦАХАЛ предупредил о готовящемся ударе по православной школе, заявили в Газе
Информационный центр правительства сектора Газа заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила о возможном бомбовом ударе по православному культурному... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T20:43
2023-10-29T23:06
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
ближний восток
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ДОХА, 29 окт — РИА Новости. Информационный центр правительства сектора Газа заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила о возможном бомбовом ударе по православному культурному центру и школе в анклаве, передает телеканал Al Jazeera.По полученным данным, сейчас в культурном центре укрываются до тысячи человек, а в школе — 500.На минувшей неделе МВД в Газе сообщило о разрушении греческой православной церкви Святого Порфирия после израильских атак. Как рассказал ERT архиепископ Тивериадский Алексий, удар пришелся по административному зданию и входу, в итоге все рухнуло. Погибли как минимум 18 человек из 400, которые пытались найти там убежище от обстрелов.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч, половина из них дети, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231029/gaza-1906001926.html
https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, ближний восток
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Ближний Восток
ЦАХАЛ предупредил о готовящемся ударе по православной школе, заявили в Газе

Правительство Газы: ЦАХАЛ предупредил о готовящемся ударе по православной школе

© AFP 2023 / JACK GUEZАрмия обороны Израиля занимает позиции к северу от сектора Газа
Армия обороны Израиля занимает позиции к северу от сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
Армия обороны Израиля занимает позиции к северу от сектора Газа
Читать ria.ru в
ДОХА, 29 окт — РИА Новости. Информационный центр правительства сектора Газа заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила о возможном бомбовом ударе по православному культурному центру и школе в анклаве, передает телеканал Al Jazeera.
По полученным данным, сейчас в культурном центре укрываются до тысячи человек, а в школе — 500.
На минувшей неделе МВД в Газе сообщило о разрушении греческой православной церкви Святого Порфирия после израильских атак. Как рассказал ERT архиепископ Тивериадский Алексий, удар пришелся по административному зданию и входу, в итоге все рухнуло. Погибли как минимум 18 человек из 400, которые пытались найти там убежище от обстрелов.
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Вчера, 17:47

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч, половина из них дети, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСБлижний Восток
 
 
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