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МИД заявил об усилиях России по деэскалации ближневосточного конфликта - РИА Новости, 29.10.2023
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16:27 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/konflikt-1905988320.html
МИД заявил об усилиях России по деэскалации ближневосточного конфликта
МИД заявил об усилиях России по деэскалации ближневосточного конфликта - РИА Новости, 29.10.2023
МИД заявил об усилиях России по деэскалации ближневосточного конфликта
Москва делает всё необходимое, ведет политическую работу в ООН, чтобы пролоббировать деэскалацию палестино-израильского конфликта, заявила официальный... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T16:27
2023-10-29T16:27
в мире
израиль
россия
мария захарова
хамас
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генеральная ассамблея оон
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 окт - РИА Новости. Москва делает всё необходимое, ведет политическую работу в ООН, чтобы пролоббировать деэскалацию палестино-израильского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1". "Мы делаем всё необходимое по всем трекам: в целом - политическая работа на международных площадках, в ООН для того, чтобы пролоббировать главное - остановку огня, прекращение насилия, глобально - то, что называется "деэскалация". Мы сделали всё для того, чтобы это приобрело обязательное качество для исполнения, поэтому разрабатывали, внесли вместе с нашими партнерами проект резолюции СБ ООН", - сказала Захарова. Она напомнила, что Запад, в первую очередь Вашингтон, заблокировал российский проект именно из-за того, что там содержались призывы к прекращению насилия и к миру. В среду СБ ООН не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня. В пятницу Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, ведущему к прекращению боевых действий. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, 14, включая США и Израиль, были против, 45 воздержались. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231011/palestina-1902076511.html
https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html
https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html
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в мире, израиль, россия, мария захарова, хамас, оон, генеральная ассамблея оон, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Мария Захарова, ХАМАС, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД заявил об усилиях России по деэскалации ближневосточного конфликта

Захарова: РФ делает все необходимое для деэскалации ближневосточного конфликта

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 окт - РИА Новости. Москва делает всё необходимое, ведет политическую работу в ООН, чтобы пролоббировать деэскалацию палестино-израильского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
"Мы делаем всё необходимое по всем трекам: в целом - политическая работа на международных площадках, в ООН для того, чтобы пролоббировать главное - остановку огня, прекращение насилия, глобально - то, что называется "деэскалация". Мы сделали всё для того, чтобы это приобрело обязательное качество для исполнения, поэтому разрабатывали, внесли вместе с нашими партнерами проект резолюции СБ ООН", - сказала Захарова.
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11 октября, 17:41
Она напомнила, что Запад, в первую очередь Вашингтон, заблокировал российский проект именно из-за того, что там содержались призывы к прекращению насилия и к миру.
В среду СБ ООН не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня. В пятницу Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, ведущему к прекращению боевых действий. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, 14, включая США и Израиль, были против, 45 воздержались.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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17 октября, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа. 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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В миреИзраильРоссияМария ЗахароваХАМАСООНГенеральная Ассамблея ООНВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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