https://ria.ru/20231029/konflikt-1905943260.html

Оппозицию в Израиле разозлили слова Нетаньяху об армии

Оппозицию в Израиле разозлили слова Нетаньяху об армии - РИА Новости, 29.10.2023

Оппозицию в Израиле разозлили слова Нетаньяху об армии

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху "пересек красную черту", обвиняя армию и службы безопасности страны РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T11:03

2023-10-29T11:03

2023-10-29T11:03

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху "пересек красную черту", обвиняя армию и службы безопасности страны в неудачах после начала эскалации конфликта. "В то время, как солдаты и командиры ЦАХАЛА доблестно сражаются против ХАМАСА и "Хезболлах", он (премьер - ред.) пытается обвинить их вместо того, чтобы поддержать... Такие попытки уйти от ответственности и возложить вину на органы безопасности ослабляют ЦАХАЛ, пока он борется с врагами Израиля... Нетаньяху должен извиниться за свои слова", - приводит его слова издание Times of Israel. Как отмечается, Лапид подчеркнул, что израильский премьер таким образом "пересек красную линию". Ранее Нетаньяху впервые заговорил о личной ответственности за провал в предотвращении нападения ХАМАС 7 октября, заявив, что после войны ответы придется дать всем, включая его самого. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231028/protest-1905806373.html

https://ria.ru/20231007/izrail-1901183139.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, яир лапид (министр иностранных дел израиля), владимир путин, хамас, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году