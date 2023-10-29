https://ria.ru/20231029/knr-1905951440.html

Минск и Пекин обсудили выработку плана военного сотрудничества

Минск и Пекин обсудили выработку плана военного сотрудничества - РИА Новости, 29.10.2023

Минск и Пекин обсудили выработку плана военного сотрудничества

Белоруссия и Китай выработают "дорожную карту" по развитию двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, сообщила пресс-служба белорусского... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T11:44

2023-10-29T11:44

2023-10-29T11:50

в мире

китай

белоруссия

пекин

виктор хренин

чжан юся

оон

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МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Белоруссия и Китай выработают "дорожную карту" по развитию двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, сообщила пресс-служба белорусского минобороны. По ее данным, данная тема обсуждалась главой МО Белоруссии Виктором Хрениным в Пекине во время встречи с членом политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжаном Юся, которая прошла в ходе официального визита Хренина в Китай. "Повестка кратко: выработка "дорожной карты" по развитию двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Отмечается, что предметом обсуждения также стала совместная подготовка военнослужащих вооруженных сил Белоруссии и Народно-освободительной армии Китая. В том числе стороны касались темы белорусско-китайской совместной антитеррористической тренировки подразделений сил специального назначения вооруженных сил Белоруссии и Китая. Помимо этого обсуждены участие команд Народно-освободительной армии Китая в конкурсах Армейских международных игр, которые планируются к проведению на территории Белоруссии, взаимодействие в области подготовки военных кадров, совместное участие в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности под эгидой ООН.

https://ria.ru/20231028/knr-1905790317.html

китай

белоруссия

пекин

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в мире, китай, белоруссия, пекин, виктор хренин, чжан юся, оон