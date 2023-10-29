Рейтинг@Mail.ru
Минск и Пекин обсудили выработку плана военного сотрудничества - РИА Новости, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 29.10.2023 (обновлено: 11:50 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/knr-1905951440.html
Минск и Пекин обсудили выработку плана военного сотрудничества
Минск и Пекин обсудили выработку плана военного сотрудничества - РИА Новости, 29.10.2023
Минск и Пекин обсудили выработку плана военного сотрудничества
Белоруссия и Китай выработают "дорожную карту" по развитию двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, сообщила пресс-служба белорусского... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T11:44
2023-10-29T11:50
в мире
китай
белоруссия
пекин
виктор хренин
чжан юся
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905951653_12:0:2533:1418_1920x0_80_0_0_fb85252124935e25f17b3c41eabb975e.png
МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Белоруссия и Китай выработают "дорожную карту" по развитию двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, сообщила пресс-служба белорусского минобороны. По ее данным, данная тема обсуждалась главой МО Белоруссии Виктором Хрениным в Пекине во время встречи с членом политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжаном Юся, которая прошла в ходе официального визита Хренина в Китай. "Повестка кратко: выработка "дорожной карты" по развитию двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Отмечается, что предметом обсуждения также стала совместная подготовка военнослужащих вооруженных сил Белоруссии и Народно-освободительной армии Китая. В том числе стороны касались темы белорусско-китайской совместной антитеррористической тренировки подразделений сил специального назначения вооруженных сил Белоруссии и Китая. Помимо этого обсуждены участие команд Народно-освободительной армии Китая в конкурсах Армейских международных игр, которые планируются к проведению на территории Белоруссии, взаимодействие в области подготовки военных кадров, совместное участие в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности под эгидой ООН.
https://ria.ru/20231028/knr-1905790317.html
китай
белоруссия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905951653_327:0:2218:1418_1920x0_80_0_0_dd4ba656ff6c47aaa2163b721160671a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, белоруссия, пекин, виктор хренин, чжан юся, оон
В мире, Китай, Белоруссия, Пекин, Виктор Хренин, Чжан Юся, ООН
Минск и Пекин обсудили выработку плана военного сотрудничества

Белоруссия и КНР разработают дорожную карту по развитию военного сотрудничества

© Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramВстреча главы МО Белоруссии Виктора Хренина с членом политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Чжаном Юся в Пекине. 29 октября 2023
Встреча главы МО Белоруссии Виктора Хренина с членом политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Чжаном Юся в Пекине. 29 октября 2023
© Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram
Встреча главы МО Белоруссии Виктора Хренина с членом политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Чжаном Юся в Пекине. 29 октября 2023
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Белоруссия и Китай выработают "дорожную карту" по развитию двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, сообщила пресс-служба белорусского минобороны.
По ее данным, данная тема обсуждалась главой МО Белоруссии Виктором Хрениным в Пекине во время встречи с членом политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжаном Юся, которая прошла в ходе официального визита Хренина в Китай.
«
"Повестка кратко: выработка "дорожной карты" по развитию двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Отмечается, что предметом обсуждения также стала совместная подготовка военнослужащих вооруженных сил Белоруссии и Народно-освободительной армии Китая. В том числе стороны касались темы белорусско-китайской совместной антитеррористической тренировки подразделений сил специального назначения вооруженных сил Белоруссии и Китая.
Помимо этого обсуждены участие команд Народно-освободительной армии Китая в конкурсах Армейских международных игр, которые планируются к проведению на территории Белоруссии, взаимодействие в области подготовки военных кадров, совместное участие в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности под эгидой ООН.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Эксперт усомнился в улучшении отношений между США и КНР в обозримом будущем
28 октября, 10:05
 
В миреКитайБелоруссияПекинВиктор ХренинЧжан ЮсяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала