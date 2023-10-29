Минск и Пекин обсудили выработку плана военного сотрудничества
Белоруссия и КНР разработают дорожную карту по развитию военного сотрудничества
© Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramВстреча главы МО Белоруссии Виктора Хренина с членом политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Чжаном Юся в Пекине. 29 октября 2023
Встреча главы МО Белоруссии Виктора Хренина с членом политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Чжаном Юся в Пекине. 29 октября 2023
МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Белоруссия и Китай выработают "дорожную карту" по развитию двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, сообщила пресс-служба белорусского минобороны.
По ее данным, данная тема обсуждалась главой МО Белоруссии Виктором Хрениным в Пекине во время встречи с членом политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжаном Юся, которая прошла в ходе официального визита Хренина в Китай.
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"Повестка кратко: выработка "дорожной карты" по развитию двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Отмечается, что предметом обсуждения также стала совместная подготовка военнослужащих вооруженных сил Белоруссии и Народно-освободительной армии Китая. В том числе стороны касались темы белорусско-китайской совместной антитеррористической тренировки подразделений сил специального назначения вооруженных сил Белоруссии и Китая.
Помимо этого обсуждены участие команд Народно-освободительной армии Китая в конкурсах Армейских международных игр, которые планируются к проведению на территории Белоруссии, взаимодействие в области подготовки военных кадров, совместное участие в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности под эгидой ООН.