https://ria.ru/20231029/kinolog-1905915237.html

Кинолог посоветовал не использовать телефон при прогулке с собакой

Кинолог посоветовал не использовать телефон при прогулке с собакой - РИА Новости, 29.10.2023

Кинолог посоветовал не использовать телефон при прогулке с собакой

Многие собаководы недостаточно серьёзно относятся к выгулу питомца и считают, что прогулку с животным можно совместить с решением рабочих вопросов,... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T03:05

2023-10-29T03:05

2023-10-29T03:05

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Многие собаководы недостаточно серьёзно относятся к выгулу питомца и считают, что прогулку с животным можно совместить с решением рабочих вопросов, прослушиванием аудиокниги или с важным телефонным разговором, но такое поведение может не только повлиять на поведение собаки, но и поставить под угрозу её безопасность, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "В условиях современного ритма жизни многие совмещают выгул с другими важными делами. Таким образом, гуляя с собакой, хозяин не вовлекается в процесс, не общается с питомцем, а просто позволяет ей сделать свои дела и отправляется вместе с ней обратно домой", - сказал Голубев. "Допуская многозадачность во время прогулок, вы можете не только запутать или напугать питомца, подавая противоречивые сигналы, но и поставить под угрозу его безопасность: отвлекаясь на другие вещи, вы можете не заметить, как собака что-то подобрала с земли или как на вашего любимца несется человек на электросамокате", – добавил он. Пока хозяин не видит, питомец может подобрать отравленный продукт, слизать что-то ядовитое или вредное и отравиться. Кроме того, отвлекаясь на что-то, можно вовремя не отреагировать, например, на приближение другой собаки без поводка или вовремя не пресечь травмоопасные действия любимца, отметил кинолог. Он напомнил ещё об одной характерной для города опасности – здесь много людей на электросамокатах, велосипедах и автомобилях. Питомец может резко перебежать дорогу или встретиться с человеком на самокате. При этом он в лучшем случае обойдется просто испугом, а в худшем – тяжелыми последствиями для своего здоровья, подчеркнул президент РКФ. "Не все могут заниматься одновременно несколькими делами сразу, поэтому вы просто можете вовремя не заметить потенциальные угрозы. К тому времени, как вы переключитесь обратно на собаку, может произойти неприятная ситуация", - сказал Голубев. Отвлекающийся от своего питомца хозяин рискует не только навредить собаке, он также теряет с ним контакт, что в дальнейшем может сказаться на поведении и психическом здоровье собаки. Во время полноценного выгула важно разучивать несложные команды, вместе играть или просто следить за действиями питомца, чтобы лучше понять его природу, заверил кинолог. Отвлекаясь, хозяин упускает возможность дать собаке новые навыки, пообщаться с ней, чтобы закрепить контакт, уточнил Голубев. Если человек занят посторонним делом, он не сможет отследить сигналы, которые подает питомец, например, если она устала или взволнована. В этот момент хозяин мог бы помочь питомцу, отведя его домой или переключив внимание. "Кроме того, вы сами можете путать собаку, демонстрируя противоречивое поведение. Например, увлекшись чем-то еще, вы сначала позволяете питомцу обнюхать куст, а затем начинаете ее дергать за поводок, чтобы продолжить прогулку. Это может произойти и в тот момент, когда собака захочет справить нужду", - добавил президент РКФ.

https://ria.ru/20231022/kinolog-1904446579.html

https://ria.ru/20231015/kinolog-1902845956.html

https://ria.ru/20231008/kinolog-1901248891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия