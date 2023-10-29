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Коков призвал жителей Кабардино-Балкарии не поддаваться на провокации - РИА Новости, 29.10.2023
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17:43 29.10.2023 (обновлено: 19:57 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/kbr-1906000544.html
Коков призвал жителей Кабардино-Балкарии не поддаваться на провокации
Коков призвал жителей Кабардино-Балкарии не поддаваться на провокации - РИА Новости, 29.10.2023
Коков призвал жителей Кабардино-Балкарии не поддаваться на провокации
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в Telegram-канале призвал жителей региона сохранять благоразумие и не поддаваться на провокации на фоне обострения на... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T17:43
2023-10-29T19:57
нальчик
палестина
северный кавказ
казбек коков
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 29 окт — РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в Telegram-канале призвал жителей региона сохранять благоразумие и не поддаваться на провокации на фоне обострения на Ближнем Востоке. "Сегодня все мы сопереживаем народу Палестины, судьбе каждого мирного жителя сектора Газа, оставшегося беззащитным перед лицом "коллективной ответственности". В мечетях республики верующие молятся за души безвинных жертв конфликта. Все мы надеемся на его скорейшее прекращение", — отметил он.По словам чиновника, этому процессу препятствуют силы, которые делают все, чтобы внести раскол в общество, посеять сомнения и агрессию в умах и сердцах людей. "Ярким тому свидетельством явилась масштабная информационная атака (в данном случае направленная на регионы Северного Кавказа) со стороны иностранных экстремистских ресурсов. Мы это проходили не раз, их грязные технологии известны и понятны, разница лишь в тематике", — рассказал Коков.Как подчеркнул глава КБР, играя на естественных чувствах, вводя в заблуждение и передергивая факты, провокаторы пытаются разжечь межрелигиозную и межнациональную рознь, спровоцировать людей на необдуманные действия или преступления. Он призвал жителей республики сохранять благоразумие, не поддаваться на провокации и не идти на поводу у тех, кто хочет внести смуту и раздор в мирную жизнь. Ранее в воскресенье источник в силовых структурах КБР сообщил РИА Новости, что в Нальчике неизвестные подожгли автопокрышки на территории, где строится еврейский культурный центр, и оставили на одной из стен надпись экстремистского характера. Площадь пожара, по данным регионального управления МЧС, составила 30 квадратных метров. Никто не пострадал.
https://ria.ru/20231029/gaza-1905938264.html
нальчик
палестина
северный кавказ
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нальчик, палестина, северный кавказ, казбек коков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Нальчик, Палестина, Северный Кавказ, Казбек Коков, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Коков призвал жителей Кабардино-Балкарии не поддаваться на провокации

Коков призвал жителей КБР не поддаваться на провокации из-за событий в Газе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков
Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 29 окт — РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в Telegram-канале призвал жителей региона сохранять благоразумие и не поддаваться на провокации на фоне обострения на Ближнем Востоке.
«
"Сегодня все мы сопереживаем народу Палестины, судьбе каждого мирного жителя сектора Газа, оставшегося беззащитным перед лицом "коллективной ответственности". В мечетях республики верующие молятся за души безвинных жертв конфликта. Все мы надеемся на его скорейшее прекращение", — отметил он.
По словам чиновника, этому процессу препятствуют силы, которые делают все, чтобы внести раскол в общество, посеять сомнения и агрессию в умах и сердцах людей.
"Ярким тому свидетельством явилась масштабная информационная атака (в данном случае направленная на регионы Северного Кавказа) со стороны иностранных экстремистских ресурсов. Мы это проходили не раз, их грязные технологии известны и понятны, разница лишь в тематике", — рассказал Коков.
Как подчеркнул глава КБР, играя на естественных чувствах, вводя в заблуждение и передергивая факты, провокаторы пытаются разжечь межрелигиозную и межнациональную рознь, спровоцировать людей на необдуманные действия или преступления.
Он призвал жителей республики сохранять благоразумие, не поддаваться на провокации и не идти на поводу у тех, кто хочет внести смуту и раздор в мирную жизнь.
Ранее в воскресенье источник в силовых структурах КБР сообщил РИА Новости, что в Нальчике неизвестные подожгли автопокрышки на территории, где строится еврейский культурный центр, и оставили на одной из стен надпись экстремистского характера. Площадь пожара, по данным регионального управления МЧС, составила 30 квадратных метров. Никто не пострадал.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Глава Дагестана рассказал о провокациях из-за событий в Газе
Вчера, 10:27
 
НальчикПалестинаСеверный КавказКазбек КоковОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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