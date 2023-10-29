https://ria.ru/20231029/kazakhstan-1905947061.html
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 42
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 42 - РИА Новости, 29.10.2023
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 42
Число жертв аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 42, сообщила пресс-служба местного МЧС. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T11:23
2023-10-29T11:23
2023-10-29T14:17
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АСТАНА, 29 окт — РИА Новости. Число жертв аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 42, сообщила пресс-служба местного МЧС."Обнаружены тела 42 погибших, поиски четырех шахтеров продолжаются", — говорится в релизе.Ранее сообщалось о 38 погибших. Из 252 шахтеров на поверхность вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.Поисковые работы затруднены из-за разрушения шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах, добавили в ведомстве.Авария на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошла рано утром 28 октября. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.Воскресенье, 29 октября, объявили в Казахстане днем общенационального траура.
https://ria.ru/20231028/soboleznovaniya-1905811004.html
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казахстан, в мире, карагандинская область, происшествия
Казахстан, В мире, Карагандинская область, Происшествия
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 42
МЧС: число погибших на шахте в Карагандинской области увеличилось до 42
АСТАНА, 29 окт — РИА Новости.
Число жертв аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 42, сообщила пресс-служба
местного МЧС.
"Обнаружены тела 42 погибших, поиски четырех шахтеров продолжаются", — говорится в релизе.
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Ранее сообщалось о 38 погибших. Из 252 шахтеров на поверхность вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.
Поисковые работы затруднены из-за разрушения шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах, добавили в ведомстве.
Авария на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау
", произошла рано утром 28 октября. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.
Воскресенье, 29 октября, объявили в Казахстане днем общенационального траура.
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