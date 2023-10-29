https://ria.ru/20231029/kazakhstan-1905947061.html

Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 42

Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 42 - РИА Новости, 29.10.2023

Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 42

Число жертв аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 42, сообщила пресс-служба местного МЧС. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T11:23

2023-10-29T11:23

2023-10-29T14:17

казахстан

в мире

карагандинская область

происшествия

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АСТАНА, 29 окт — РИА Новости. Число жертв аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 42, сообщила пресс-служба местного МЧС."Обнаружены тела 42 погибших, поиски четырех шахтеров продолжаются", — говорится в релизе.Ранее сообщалось о 38 погибших. Из 252 шахтеров на поверхность вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.Поисковые работы затруднены из-за разрушения шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах, добавили в ведомстве.Авария на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошла рано утром 28 октября. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.Воскресенье, 29 октября, объявили в Казахстане днем общенационального траура.

https://ria.ru/20231028/soboleznovaniya-1905811004.html

https://ria.ru/20231028/avarii-1905819081.html

казахстан

карагандинская область

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казахстан, в мире, карагандинская область, происшествия