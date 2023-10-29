https://ria.ru/20231029/kazakhstan-1905922638.html

Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 36

Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 36 - РИА Новости, 29.10.2023

Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 36

Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 36, сообщается на сайте местного МЧС. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T07:32

2023-10-29T07:32

2023-10-29T12:05

в мире

казахстан

карагандинская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905929831_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_a41b2c84b1c28368cef34ef930aa82ee.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 36, сообщается на сайте местного МЧС. "На данный момент обнаружены тела 36 человек, продолжаются поиски 10 шахтеров", — говорится в релизе.Ранее сообщалось о 35 погибших. Из 252 шахтеров на поверхность вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.Авария на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошла накануне рано утром. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.Воскресенье, 29 октября, объявили в республике днем общенационального траура.Выяснением обстоятельств случившегося занимается правительственная комиссия во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область. Он поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". В кабинете министров заявили, что сейчас завершается оформление сделки по передаче предприятия в собственность государства.В августе на другой шахте, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау", из-за пожара погибли пять горняков. Токаев тогда отметил, что продолжающиеся аварии свидетельствуют о серьезном нарушении компанией инвестиционных и прочих обязательств, а это чревато последствиями для ее пребывания на казахстанском рынке.АМТ входит в группу "АрселорМиттал" — это мировой лидер в области металлургии и горнодобывающей промышленности.

https://ria.ru/20231028/mishustin-1905829862.html

https://ria.ru/20231028/avarii-1905819081.html

казахстан

карагандинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, карагандинская область