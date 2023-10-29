https://ria.ru/20231029/kazakhstan-1905922638.html
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 36
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 36 - РИА Новости, 29.10.2023
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 36
Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 36, сообщается на сайте местного МЧС. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T07:32
2023-10-29T07:32
2023-10-29T12:05
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 36, сообщается на сайте местного МЧС. "На данный момент обнаружены тела 36 человек, продолжаются поиски 10 шахтеров", — говорится в релизе.Ранее сообщалось о 35 погибших. Из 252 шахтеров на поверхность вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.Авария на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошла накануне рано утром. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.Воскресенье, 29 октября, объявили в республике днем общенационального траура.Выяснением обстоятельств случившегося занимается правительственная комиссия во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область. Он поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". В кабинете министров заявили, что сейчас завершается оформление сделки по передаче предприятия в собственность государства.В августе на другой шахте, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау", из-за пожара погибли пять горняков. Токаев тогда отметил, что продолжающиеся аварии свидетельствуют о серьезном нарушении компанией инвестиционных и прочих обязательств, а это чревато последствиями для ее пребывания на казахстанском рынке.АМТ входит в группу "АрселорМиттал" — это мировой лидер в области металлургии и горнодобывающей промышленности.
https://ria.ru/20231028/mishustin-1905829862.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, казахстан, карагандинская область
В мире, Казахстан, Карагандинская область
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 36
МЧС: число погибших на шахте в карагандинской области увеличилось до 36
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 36, сообщается на сайте
местного МЧС.
«
"На данный момент обнаружены тела 36 человек, продолжаются поиски 10 шахтеров", — говорится в релизе.
Ранее сообщалось о 35 погибших. Из 252 шахтеров на поверхность вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.
Авария на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошла накануне рано утром. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.
Воскресенье, 29 октября, объявили в республике днем общенационального траура.
Мишустин выразил соболезнования премьеру Казахстана из-за аварии на шахте
Выяснением обстоятельств случившегося занимается правительственная комиссия во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым
. Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
прибыл в Карагандинскую область. Он поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау
". В кабинете министров заявили, что сейчас завершается оформление сделки по передаче предприятия в собственность государства.
В августе на другой шахте, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау", из-за пожара погибли пять горняков. Токаев тогда отметил, что продолжающиеся аварии свидетельствуют о серьезном нарушении компанией инвестиционных и прочих обязательств, а это чревато последствиями для ее пребывания на казахстанском рынке.
АМТ входит в группу "АрселорМиттал" — это мировой лидер в области металлургии и горнодобывающей промышленности.
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