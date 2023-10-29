https://ria.ru/20231029/kartiny-1904874991.html

Алопеция, алкоголизм, рак: чем болеют герои знаменитых картин

Алопеция, алкоголизм, рак: чем болеют герои знаменитых картин - РИА Новости, 29.10.2023

Алопеция, алкоголизм, рак: чем болеют герои знаменитых картин

Дерматологи из Новосибирска на днях сообщили, что обнаружили у Моны Лизы на знаменитой картине Леонардо да Винчи признаки заболевания под названием "алопеция"... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T08:00

2023-10-29T08:00

2023-10-29T08:06

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Жанна Старицына. Дерматологи из Новосибирска на днях сообщили, что обнаружили у Моны Лизы на знаменитой картине Леонардо да Винчи признаки заболевания под названием "алопеция". Художники не раз изображали людей с разными недугами. О наиболее известных случаях — в материале РИА Новости.Леонардо да Винчи, "Мона Лиза"На выставке "Из века в век" в Новосибирске медики диагностировали у Джоконды алопецию — патологическое выпадение волос. Болезнь связана с повреждением волосяных фолликулов: если вовремя не заняться лечением, человек может полностью облысеть. На недуг Моны Лизы указывает отсутствие бровей и ресниц. Впрочем, у нее уже находили разные заболевания. Обращали внимание на характерную шишку на правой кисти, похожую на липому — опухоль из жировых клеток. Подозревали ксантелазму около левого глаза — небольшое желтоватое отложение холестерина на коже.Франс Хальс, "Цыганка"На одном из жанровых портретов этого голландского мастера изображена улыбающаяся цыганка с ярким румянцем. Кажется, будто она раскраснелась от быстрых движений, но дерматологи предположили у девушки эритему (болезненное покраснение кожи) и красную волчанку.Учитывая белые тени на коже, нельзя исключить атопический дерматит. Есть участки гиперпигментации: видимо, цыганка слишком много времени проводила на солнце, уточнили РИА Новости в кожвендиспансере.Доменико Гирландайо, "Старик с внуком"Это одна из самых известных работ итальянского мастера Раннего Возрождения Доменико Гирландайо, у которого учился сам Микеланджело. Картина отличается особой реалистичностью: художник во всех деталях показал пораженный ринофимой нос старика — увеличенный и бугристый. Кроме того, есть новообразование в правой височной области, но без дерматоскопии в подобных случаях поставить точный диагноз невозможно, пояснили РИА Новости дерматологи.Рембрандт, "Царь Озия, пораженный проказой"Лепра (проказа) долгое время воспринималась как божья кара за грехи. Заболевших считали мертвецами уже при жизни: их изолировали, заставляли носить колокольчик, чтобы извещать других о своем приближении. Отдельно ото всех жил и библейский царь Озия. Считалось, что он страдает за то, что решил без помощи священства провести богослужение. Рембрандт реалистично изобразил покрытое темными пятнами лицо, ссохшуюся кожу — характерные признаки недуга. До прихода чумы лепра была главной инфекционной болезнью Европы. В 1635-м, когда художник работал над картиной, в Амстердаме как раз бушевала эпидемия.Питер Пауль Рубенс, "Соломенная шляпка"По всей вероятности, мастер написал это в качестве свадебного подарка Сюзанне Фоурмен — дочери близкого друга. На указательном пальце девушки — внушительное обручальное кольцо. Она изысканно одета, на голове — эффектная черная фетровая шляпа с перьями (путаница в названии произошла из-за созвучности французских слов). Но исследователи обратили внимание и на зоб на шее — явные проблемы с щитовидной железой. Слишком широко распахнутые глаза также могут свидетельствовать о базедовой болезни.Караваджо, "Больной Вакх"В образе бога виноделия художник изобразил самого себя после тяжелого недуга. Это первый его автопортрет, он написан при помощи зеркала. По всей видимости, Караваджо переболел малярией — желтый цвет лица и белков глаз указывает на поражение печени. Также исследователи отмечают признаки анемии (малокровия) и гиперпигментации. Мастер долго находился между жизнью и смертью, провел в больнице около шести месяцев.Илья Репин, "Портрет Модеста Мусоргского"Единственный прижизненный портрет композитора был создан всего за четыре дня в военном госпитале, куда Мусоргский попал с белой горячкой. Он в то время испытывал проблемы с работой, его сочинения не всегда принимали и понимали, что сказывалось на нервной системе и привело к злоупотреблению алкоголем. Репин ничего не приукрашивал: композитор изображен на фоне больничной стены с всклокоченными волосами, распухшим красным носом, мешками под глазами. Вскоре Мусоргский умер в этом же госпитале.Иван Крамской, "Николай Некрасов в период "Последних песен"Поэт медленно угасал от рака кишечника. Из Вены прибыл известный хирург, но операция не помогла. Тогда Павел Третьяков попросил Ивана Крамского написать предсмертный портрет для своей галереи. Некрасов, сильно исхудавший, бледный, лежит на белоснежной постели у себя в комнате и, несмотря на болезнь, продолжает работать.

https://ria.ru/20231013/kreml-1902246335.html

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2023

Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

третьяковская галерея, модест мусоргский, илья репин, питер пауль рубенс, музеи, картины, болезни