https://ria.ru/20231013/mona-1902434508.html

Российские специалисты обнаружили у Моны Лизы признаки алопеции

Российские специалисты обнаружили у Моны Лизы признаки алопеции - РИА Новости, 13.10.2023

Российские специалисты обнаружили у Моны Лизы признаки алопеции

Новосибирские дерматологи на мультимедийной выставке "Из века в век", посвященной 100-летию областного кожвендиспансера, диагностировали у Моны Лизы алопецию... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T09:30

2023-10-13T09:30

2023-10-13T09:30

культура

россия

новосибирская область

новосибирск

леонардо да винчи

общество

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НОВОСИБИРСК, 13 окт - РИА Новости. Новосибирские дерматологи на мультимедийной выставке "Из века в век", посвященной 100-летию областного кожвендиспансера, диагностировали у Моны Лизы алопецию (патологическое выпадение волос), сообщает в пятницу облминздрав. Первая в России мультимедийная выставка, посвященная дерматовенерологии открылась в Новосибирске 12 октября при поддержке регионального минздрава и будет работать в парке "Россия – моя история" до 12 ноября. Ознакомиться с одной из страниц истории новосибирской медицины может любой желающий. "Часть экспозиции - портреты работы известных художников, на которых можно увидеть подтверждение тому, что с кожными болезнями человечество сталкивается на протяжении всей истории. Так, на культовом полотне Леонардо да Винчи можно увидеть, что у Джоконды есть признаки алопеции", - говорится в сообщении. Выставка знакомит посетителей с историей развития службы дерметовенерологии в регионе и оборудованием, бывшим в ходу 100 лет назад. Открыл выставку врио министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, который отметил, что служба дерматовенерологии на территории Новосибирской области на сегодняшний день одна из лучших в России. Первую экскурсию по выставочному залу провела главный врач кожно-венерологического диспансера Виктория Онипченко.

https://ria.ru/20231013/kreml-1902246335.html

https://ria.ru/20231012/aktery-1902224107.html

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россия, новосибирская область, новосибирск, леонардо да винчи, общество