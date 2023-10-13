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Российские специалисты обнаружили у Моны Лизы признаки алопеции - РИА Новости, 13.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:30 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/mona-1902434508.html
Российские специалисты обнаружили у Моны Лизы признаки алопеции
Российские специалисты обнаружили у Моны Лизы признаки алопеции - РИА Новости, 13.10.2023
Российские специалисты обнаружили у Моны Лизы признаки алопеции
Новосибирские дерматологи на мультимедийной выставке "Из века в век", посвященной 100-летию областного кожвендиспансера, диагностировали у Моны Лизы алопецию... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:30
2023-10-13T09:30
культура
россия
новосибирская область
новосибирск
леонардо да винчи
общество
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НОВОСИБИРСК, 13 окт - РИА Новости. Новосибирские дерматологи на мультимедийной выставке "Из века в век", посвященной 100-летию областного кожвендиспансера, диагностировали у Моны Лизы алопецию (патологическое выпадение волос), сообщает в пятницу облминздрав. Первая в России мультимедийная выставка, посвященная дерматовенерологии открылась в Новосибирске 12 октября при поддержке регионального минздрава и будет работать в парке "Россия – моя история" до 12 ноября. Ознакомиться с одной из страниц истории новосибирской медицины может любой желающий. "Часть экспозиции - портреты работы известных художников, на которых можно увидеть подтверждение тому, что с кожными болезнями человечество сталкивается на протяжении всей истории. Так, на культовом полотне Леонардо да Винчи можно увидеть, что у Джоконды есть признаки алопеции", - говорится в сообщении. Выставка знакомит посетителей с историей развития службы дерметовенерологии в регионе и оборудованием, бывшим в ходу 100 лет назад. Открыл выставку врио министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, который отметил, что служба дерматовенерологии на территории Новосибирской области на сегодняшний день одна из лучших в России. Первую экскурсию по выставочному залу провела главный врач кожно-венерологического диспансера Виктория Онипченко.
https://ria.ru/20231013/kreml-1902246335.html
https://ria.ru/20231012/aktery-1902224107.html
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россия, новосибирская область, новосибирск, леонардо да винчи, общество
Культура, Россия, Новосибирская область, Новосибирск, Леонардо да Винчи, Общество
Российские специалисты обнаружили у Моны Лизы признаки алопеции

Облминздрав: новосибирские специалисты обнаружили у Моны Лизы признаки алопеции

© Public DomainКартина Леонардо Да Винчи "Мона Лиза"
Картина Леонардо Да Винчи Мона Лиза
© Public Domain
Картина Леонардо Да Винчи "Мона Лиза" . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 13 окт - РИА Новости. Новосибирские дерматологи на мультимедийной выставке "Из века в век", посвященной 100-летию областного кожвендиспансера, диагностировали у Моны Лизы алопецию (патологическое выпадение волос), сообщает в пятницу облминздрав.
Первая в России мультимедийная выставка, посвященная дерматовенерологии открылась в Новосибирске 12 октября при поддержке регионального минздрава и будет работать в парке "Россия – моя история" до 12 ноября. Ознакомиться с одной из страниц истории новосибирской медицины может любой желающий.
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Легенды Кремля: чья на самом деле шапка Мономаха
08:00
"Часть экспозиции - портреты работы известных художников, на которых можно увидеть подтверждение тому, что с кожными болезнями человечество сталкивается на протяжении всей истории. Так, на культовом полотне Леонардо да Винчи можно увидеть, что у Джоконды есть признаки алопеции", - говорится в сообщении.
Выставка знакомит посетителей с историей развития службы дерметовенерологии в регионе и оборудованием, бывшим в ходу 100 лет назад. Открыл выставку врио министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, который отметил, что служба дерматовенерологии на территории Новосибирской области на сегодняшний день одна из лучших в России. Первую экскурсию по выставочному залу провела главный врач кожно-венерологического диспансера Виктория Онипченко.
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КультураРоссияНовосибирская областьНовосибирскЛеонардо да ВинчиОбщество
 
 
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