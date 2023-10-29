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США потребовали от Израиля применять передаваемое оружие по законам войны - РИА Новости, 29.10.2023
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16:53 29.10.2023 (обновлено: 17:17 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/izrail-1905991937.html
США потребовали от Израиля применять передаваемое оружие по законам войны
США потребовали от Израиля применять передаваемое оружие по законам войны - РИА Новости, 29.10.2023
США потребовали от Израиля применять передаваемое оружие по законам войны
США потребовали, чтобы Израиль использовал полученное американское оружие строго по законам войны, заявил советник президента Джо Байдена по национальной... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T16:53
2023-10-29T17:17
в мире
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. США потребовали, чтобы Израиль использовал полученное американское оружие строго по законам войны, заявил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC."То, что мы предоставляем Израилю, подпадает под законы войны и требования предпринять шаги для защиты невинных жизней", — сказал он.По словам Салливана, США выдвигают такие требования "каждый раз, когда передают оружие другой стране".Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч, половина из которых дети, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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сша
израиль
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в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США потребовали от Израиля применять передаваемое оружие по законам войны

Белый дом призвал Израиль использовать передаваемое ему оружие по законам войны

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты на плацдарме недалеко от границы с сектором Газа
Израильские солдаты на плацдарме недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты на плацдарме недалеко от границы с сектором Газа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. США потребовали, чтобы Израиль использовал полученное американское оружие строго по законам войны, заявил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.
"То, что мы предоставляем Израилю, подпадает под законы войны и требования предпринять шаги для защиты невинных жизней", — сказал он.
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27 октября, 08:00
По словам Салливана, США выдвигают такие требования "каждый раз, когда передают оружие другой стране".

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч, половина из которых дети, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
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В миреСШАИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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