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Родителей девочки, на глазах которой отец избил мать в Энгельсе, накажут - РИА Новости, 29.10.2023
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13:07 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/izbienie-1905960995.html
Родителей девочки, на глазах которой отец избил мать в Энгельсе, накажут
Родителей девочки, на глазах которой отец избил мать в Энгельсе, накажут - РИА Новости, 29.10.2023
Родителей девочки, на глазах которой отец избил мать в Энгельсе, накажут
Полиция в городе Энгельсе Саратовской области составила административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей в отношении родителей девочки, на... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T13:07
2023-10-29T13:07
происшествия
энгельс
саратовская область
саратов
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САРАТОВ, 29 окт - РИА Новости. Полиция в городе Энгельсе Саратовской области составила административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей в отношении родителей девочки, на чьих глазах отец избил мать у подъезда дома, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. Ранее полиция в Энгельсе начала проверку видео, запечатлевшего, как мужчина избивает женщину на глазах у ребенка возле дома по улице Тельмана. Прокуратура взяла на контроль проверку по видео с нанесением телесных повреждений женщине в присутствии плачущей девочки, а также начала прокурорскую проверку условий жизни и воспитания ребенка. "В рамках проверки супруги: 40-летний мужчина и 29-летняя женщина, проживающие в городе Энгельсе Саратовской области, были доставлены в отдел полиции... В отношении родителей четырехлетней девочки сотрудниками полиции составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Семья взята под контроль сотрудников отделения по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Уточняется, что полиция продолжает проверку по факту причинения телесных повреждений матери ребенка.
https://ria.ru/20231025/travma-1905191071.html
энгельс
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происшествия, энгельс, саратовская область, саратов
Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Саратов
Родителей девочки, на глазах которой отец избил мать в Энгельсе, накажут

В Энгельсе выписали протоколы на родителей девочки, на чьих глазах отец бил мать

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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САРАТОВ, 29 окт - РИА Новости. Полиция в городе Энгельсе Саратовской области составила административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей в отношении родителей девочки, на чьих глазах отец избил мать у подъезда дома, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
Ранее полиция в Энгельсе начала проверку видео, запечатлевшего, как мужчина избивает женщину на глазах у ребенка возле дома по улице Тельмана. Прокуратура взяла на контроль проверку по видео с нанесением телесных повреждений женщине в присутствии плачущей девочки, а также начала прокурорскую проверку условий жизни и воспитания ребенка.
«
"В рамках проверки супруги: 40-летний мужчина и 29-летняя женщина, проживающие в городе Энгельсе Саратовской области, были доставлены в отдел полиции... В отношении родителей четырехлетней девочки сотрудниками полиции составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Семья взята под контроль сотрудников отделения по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полиция продолжает проверку по факту причинения телесных повреждений матери ребенка.
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ПроисшествияЭнгельсСаратовская областьСаратов
 
 
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