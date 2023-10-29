https://ria.ru/20231029/izbienie-1905960995.html

Родителей девочки, на глазах которой отец избил мать в Энгельсе, накажут

Родителей девочки, на глазах которой отец избил мать в Энгельсе, накажут - РИА Новости, 29.10.2023

Родителей девочки, на глазах которой отец избил мать в Энгельсе, накажут

Полиция в городе Энгельсе Саратовской области составила административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей в отношении родителей девочки, на... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T13:07

2023-10-29T13:07

2023-10-29T13:07

происшествия

энгельс

саратовская область

саратов

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САРАТОВ, 29 окт - РИА Новости. Полиция в городе Энгельсе Саратовской области составила административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей в отношении родителей девочки, на чьих глазах отец избил мать у подъезда дома, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. Ранее полиция в Энгельсе начала проверку видео, запечатлевшего, как мужчина избивает женщину на глазах у ребенка возле дома по улице Тельмана. Прокуратура взяла на контроль проверку по видео с нанесением телесных повреждений женщине в присутствии плачущей девочки, а также начала прокурорскую проверку условий жизни и воспитания ребенка. "В рамках проверки супруги: 40-летний мужчина и 29-летняя женщина, проживающие в городе Энгельсе Саратовской области, были доставлены в отдел полиции... В отношении родителей четырехлетней девочки сотрудниками полиции составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Семья взята под контроль сотрудников отделения по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Уточняется, что полиция продолжает проверку по факту причинения телесных повреждений матери ребенка.

https://ria.ru/20231025/travma-1905191071.html

энгельс

саратовская область

саратов

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, энгельс, саратовская область, саратов