Родителей девочки, на глазах которой отец избил мать в Энгельсе, накажут
В Энгельсе выписали протоколы на родителей девочки, на чьих глазах отец бил мать
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
САРАТОВ, 29 окт - РИА Новости. Полиция в городе Энгельсе Саратовской области составила административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей в отношении родителей девочки, на чьих глазах отец избил мать у подъезда дома, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
Ранее полиция в Энгельсе начала проверку видео, запечатлевшего, как мужчина избивает женщину на глазах у ребенка возле дома по улице Тельмана. Прокуратура взяла на контроль проверку по видео с нанесением телесных повреждений женщине в присутствии плачущей девочки, а также начала прокурорскую проверку условий жизни и воспитания ребенка.
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"В рамках проверки супруги: 40-летний мужчина и 29-летняя женщина, проживающие в городе Энгельсе Саратовской области, были доставлены в отдел полиции... В отношении родителей четырехлетней девочки сотрудниками полиции составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Семья взята под контроль сотрудников отделения по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полиция продолжает проверку по факту причинения телесных повреждений матери ребенка.