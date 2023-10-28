https://ria.ru/20231028/mvd-1905850246.html

Полиция выяснит, кто избил женщину на глазах у ребенка в Энгельсе

Полиция выяснит, кто избил женщину на глазах у ребенка в Энгельсе - РИА Новости, 28.10.2023

Полиция выяснит, кто избил женщину на глазах у ребенка в Энгельсе

Полиция в саратовском городе Энгельсе устанавливает личность мужчины на видео, на котором тот избивает женщину на глазах у ребенка, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T16:38

2023-10-28T16:38

2023-10-28T18:07

происшествия

энгельс

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

саратовская область

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САРАТОВ, 28 окт - РИА Новости. Полиция в саратовском городе Энгельсе устанавливает личность мужчины на видео, на котором тот избивает женщину на глазах у ребенка, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. Как указывают правоохранители, в ходе мониторинга интернета полицейские нашли видеозапись, на которой женщину бьют возле дома по улице Тельмана в Энгельсе. В Telegram-канале "ЧП Саратов" появилась запись с камеры видеонаблюдения подъезда дома 31 по улице Тельмана от 22 октября, на которой запечатлено, как мужчина на глазах у плачущей девочки избил женщину сначала руками, а когда та упала, нанес удар ногой."В настоящее время полицейскими по опубликованным материалам проводится проверка, устанавливается личность и местонахождение гражданина. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом", - говорится в сообщении.Прокуратура региона в Telegram-канале сообщает, что ведомство контролирует проверку по видео с нанесением телесных повреждений женщине в присутствии плачущего ребенка."Кроме того, прокуратура незамедлительно начала проверку условий жизни и воспитания ребенка. По ее итогам будет дана оценка действиям (бездействию) членов семьи и должностных лиц органов системы профилактики", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905392101.html

энгельс

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происшествия, энгельс, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, саратовская область