https://ria.ru/20231029/iran-1905989668.html

МИД Ирана заявил о попытке втянуть страну в израильский конфликт

МИД Ирана заявил о попытке втянуть страну в израильский конфликт - РИА Новости, 29.10.2023

МИД Ирана заявил о попытке втянуть страну в израильский конфликт

Заместитель министра иностранных дел Ирана Мохаммад Хассан Шейх Оль-Ислами заявил, что Тегеран видит попытки втянуть его в конфликт на Ближнем Востоке. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T16:39

2023-10-29T16:39

2023-10-29T16:41

в мире

израиль

иран

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Ирана Мохаммад Хассан Шейх Оль-Ислами заявил, что Тегеран видит попытки втянуть его в конфликт на Ближнем Востоке. "Сегодня многие прикладывают усилия, чтобы втянуть Иран в конфликт на Ближнем Востоке", - сказал замминистра в интервью белорусскому телеканалу ОНТ. Оль-Ислами назвал "большой трагедией" происходящие в регионе события. "Израиль нарушает все возможные законы международного права. Они убивают и ведут насильственные действия против мирных граждан", - сказал замминистра. "Наши предложения для решения этого вопроса уже озвучены. Должен состояться референдум с участием всех проживающих в этом регионе народов, в том числе и Палестины и всех беженцев. Это мы считаем решением проблемы", - добавил он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231029/iran-1905921581.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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в мире, израиль, иран, палестина, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году