Президент Ирана заявил, что Израиль перешел красные линии
Президент Ирана Раиси обвинил Израиль в пересечении красных линий
Президент Ирана Эбрахим Раиси. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Иран обвинил Израиль в пересечении красных линий, следует из заявления пресс-службы иранского президента Эбрахима Раиси в соцсети X.
"Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю", — говорится в публикации.
Накануне Раиси заявил в интервью арабской Al-Jazeera, что Тегеран не станет следовать предостережениям США о невмешательстве в ситуацию вокруг сектора Газа. При этом он отверг обвинения в том, что Иран стоит за нападением ХАМАС на Израиль.
Конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
По информации палестинского Минздрава, число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.