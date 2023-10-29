https://ria.ru/20231029/iran-1905921581.html

Президент Ирана заявил, что Израиль перешел красные линии

Президент Ирана заявил, что Израиль перешел красные линии - РИА Новости, 29.10.2023

Президент Ирана заявил, что Израиль перешел красные линии

Иран обвинил Израиль в пересечении красных линий, следует из заявления пресс-службы иранского президента Эбрахима Раиси в соцсети X. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T07:16

2023-10-29T07:16

2023-10-29T09:21

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Иран обвинил Израиль в пересечении красных линий, следует из заявления пресс-службы иранского президента Эбрахима Раиси в соцсети X."Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю", — говорится в публикации.Накануне Раиси заявил в интервью арабской Al-Jazeera, что Тегеран не станет следовать предостережениям США о невмешательстве в ситуацию вокруг сектора Газа. При этом он отверг обвинения в том, что Иран стоит за нападением ХАМАС на Израиль.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. По информации палестинского Минздрава, число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html

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в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, сша