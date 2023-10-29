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Президент Ирана заявил, что Израиль перешел красные линии - РИА Новости, 29.10.2023
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07:16 29.10.2023 (обновлено: 09:21 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/iran-1905921581.html
Президент Ирана заявил, что Израиль перешел красные линии
Президент Ирана заявил, что Израиль перешел красные линии - РИА Новости, 29.10.2023
Президент Ирана заявил, что Израиль перешел красные линии
Иран обвинил Израиль в пересечении красных линий, следует из заявления пресс-службы иранского президента Эбрахима Раиси в соцсети X. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T07:16
2023-10-29T09:21
в мире
иран
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Иран обвинил Израиль в пересечении красных линий, следует из заявления пресс-службы иранского президента Эбрахима Раиси в соцсети X."Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю", — говорится в публикации.Накануне Раиси заявил в интервью арабской Al-Jazeera, что Тегеран не станет следовать предостережениям США о невмешательстве в ситуацию вокруг сектора Газа. При этом он отверг обвинения в том, что Иран стоит за нападением ХАМАС на Израиль.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. По информации палестинского Минздрава, число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html
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в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, сша
В мире, Иран, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, США
Президент Ирана заявил, что Израиль перешел красные линии

Президент Ирана Раиси обвинил Израиль в пересечении красных линий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Ирана Эбрахим Раиси. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Иран обвинил Израиль в пересечении красных линий, следует из заявления пресс-службы иранского президента Эбрахима Раиси в соцсети X.
"Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю", — говорится в публикации.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Накануне Раиси заявил в интервью арабской Al-Jazeera, что Тегеран не станет следовать предостережениям США о невмешательстве в ситуацию вокруг сектора Газа. При этом он отверг обвинения в том, что Иран стоит за нападением ХАМАС на Израиль.

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Израильский танк Меркава - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
"Байден этого точно не хочет". К чему готовятся на Ближнем Востоке
28 октября, 08:00
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
По информации палестинского Минздрава, число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
В миреИранИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАССША
 
 
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