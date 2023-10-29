https://ria.ru/20231029/internet-1905999759.html

"Яндекс" удалил более 190 тысяч ссылок по требованию Роскомнадзора

"Яндекс" удалил более 190 тысяч ссылок по требованию Роскомнадзора - РИА Новости, 29.10.2023

"Яндекс" удалил более 190 тысяч ссылок по требованию Роскомнадзора

Компания "Яндекс" удалила из результатов поиска более 190 тысяч ссылок, которые были внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора в период с января по июнь РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T17:40

2023-10-29T17:40

2023-10-29T17:40

общество

яндекс

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Компания "Яндекс" удалила из результатов поиска более 190 тысяч ссылок, которые были внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора в период с января по июнь 2023 года, следует из отчета компании о прозрачности. "В соответствии с требованиями российских законов Яндекс обязан удалять из результатов поиска ссылки, внесённые в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. Ссылки удаляются автоматически, как только попадают в реестр. С января по конец июня 2023 года Яндекс удалил из поиска 190 525 ссылок", - говорится в отчете. В компании отметили, что по требованию регулятора "Яндекс" удаляет запрещённый контент со своих серверов. Это могут быть материалы на контентных сервисах, например, в "Яндекс Кью" или "Яндекс Музыке", а также изображения, турбостраницы, сохранённые копии страниц и другой контент. Так, с января по июнь 2023 года было удалено 305 ссылок с музыкой, 129 турбостраниц, 76 ссылок на диск и 311 ссылок на другие материалы - сохраненные копии страниц, изображения, контент в Картах и некоторых других сервисах. Кроме того, "Яндекс" получает запросы от органов государственной власти, касающиеся пользовательских данных. Так, с января по июнь 2023 года компания получила 32 664 таких запроса и почти в четверти случаев (23%) ответила отказом. За аналогичный период прошлого года компания получила 22 110 таких запросов. Больше всего запросов было направлено в отношении пользователей сервиса "Яндекс Такси": в первом полугодии 2023 года их число составило 19 481 (60% от общего числа), в первом полугодии 2022 года - 10 238 (46%). Отчёт не включает в себя сведения о предоставлении информации правоохранительным органам, уточняется в документе. "Яндекс рассматривает те из них, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным требованиям. В ответ на запрос компания предоставляет ровно столько информации, сколько необходимо для ответа. А если запрос не соответствует требованиям закона, Яндекс его отклоняет. Запросы, пришедшие по неофициальным каналам, например, по электронной почте или по телефону, не получают ответа и не учитываются в статистике", - отметили в компании.

https://ria.ru/20231029/gd-1905963885.html

https://ria.ru/20231025/blokirovka-1905194657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, яндекс, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)