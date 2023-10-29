https://ria.ru/20231029/internet-1905920401.html

В сектор Газа начал возвращаться интернет, сообщают СМИ

В сектор Газа начал возвращаться интернет, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.10.2023

В сектор Газа начал возвращаться интернет, сообщают СМИ

Интернет начал появляться в секторе Газа после полного отключения связи и интернета со стороны израильских властей, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T06:27

2023-10-29T06:27

2023-10-29T06:28

в мире

израиль

палестина

сектор газа

хамас

илон маск

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Интернет начал появляться в секторе Газа после полного отключения связи и интернета со стороны израильских властей, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на своего обозревателя, которому удалось связаться со своей матерью в Газе. В пятницу палестинская телекоммуникационная компания Jawwal подтвердила полное отключение услуг связи и интернета в секторе Газа. Позднее министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр сообщил РИА Новости, что израильские власти отказались снова подключить отключенные ими вручную услуги мобильной связи и интернета в секторе Газа, несмотря на проверки международных организаций. "Отличные новости: я смог связаться со своей мамой в Газе и услышать ее голос. Скажите всем, что соединение слабое, но оно есть. Теперь каждый может связаться с членами своей семьи. Никто не знает, на как долго?" - приводит телеканал сообщение своего обозревателя Маджеда Абусалама в соцсети Х. Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно-признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило восемь тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231029/izrail-1905913569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, илон маск, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году