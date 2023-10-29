Индии — приготовиться: еще одной сверхдержавы Западу не надо
Тадж-Махал в Индии. Архивное фото
Затаив дыхание, они ждут и надеются: а если в следующем году надломится и начнет разваливаться Индия? И находят все новые поводы для своих надежд. И размышляют: а как бы эту Индию к развалу еще и подтолкнуть. И вот новый тур этого вальса, то есть дискуссия: а может, уже началось?
Нынешний повод к разговору кажется сильно экзотическим: проблемы с кастами. И это довольно неожиданные проблемы, которые могут полностью опрокинуть все ожидания насчет всеобщих выборов в этой стране в 2024 году.
Год по всему миру будет интересным — с учетом стран, где нынешние власти имеют все шансы завалиться. Список "на выход" длинный, начинается с США и Великобритании. А вот на другой стороне — там, где незапад, как-то очень много стабильности. И насчет Индии до недавних пор все были уверены, что партия Нарендры Моди (Бхаратия джаната парти) победит на третьих выборах подряд (с 2014 года). Рейтинги самого премьер-министра уверенно стоят возле цифры 75 процентов, его партия даже более популярна, чем раньше. Вдобавок на данный момент Индия оказывается самой быстрорастущей экономикой мира, ее влияние крепнет, разговоры о наступающем веке трех мировых лидеров — Китая, США и Индии — все громче: новая реальность. Не для всех приятная.
И вдруг — касты. История очень длинная и запутанная, начинается с того, что 2 октября в одном только штате Бихар (правда, он по населению сопоставим с Россией — 130 миллионов человек) прошла перепись. Которая показала, что жителей, относящихся там к низшим кастам, сильно больше, чем это показывала предыдущая, еще британская перепись от 1932 года, а именно — 83 процента.
Вроде бы ну и что. Но в Индии десятилетиями работала система преференций, оказываемых угнетенным кастам буквально везде и во всем. А теперь оказывается, что в штате кому-то что-то десятилетиями недодавали, и второе — штатов ведь много. Так что разговор о том, кто кому и что теперь должен, может быть очень долгим, если не бесконечным, и одна неудачная фраза любого политика может тут вызвать общенациональную бурю (когда все ругаются со всеми), перевернуть все предвыборные ожидания и рейтинги. То есть хотите уничтожить страну — запустите в ней безнадежную дискуссию о том, кто пользуется привилегиями, какими и почему.
Вот на это и надеются. Вопрос в том, кто надеется. В этой истории интереснее всего не то, что происходит внутри Индии (там всегда творится миллион событий одновременно), а то, как проявляется истинная сущность тех или иных пород западников. Идейно-политический стриптиз всегда ведь веселит.
С одной стороны, внешне давно уже не было таких добрых и ласковых отношений, как сегодня между Индией и США, со всеми прочими союзниками. Здесь ключевая фраза — что речь о "самой большой демократии в мире". Смысл такого подхода — как можно больше рассорить Индию с Китаем, тем более что для этого в самой стране есть сколько угодно желающих с соседом если не ссориться, то вести с ним самую жесткую конкуренцию за будущее экономическое первенство в мире. И тут картинка получается иногда эффектной — вплоть до участия Дели в структурах, которые вроде бы и не военный антикитайский блок, но что-то похожее. Друг Запада, партнер, собеседник.
Но одновременно есть не просто чистые и бескомпромиссные либералы, а такие, у которых при слове "Индия" пена выступает на губах. Такие идеологи кричат своим властям: вы с кем заигрываете, с этой Индией знаете как надо?
Давайте посчитаем: неожиданный и дикий скандал, устроенный Индии Канадой по поводу загадочного убийства там террориста из общины сикхов. Последствия для Канады — одно дело, но вот дистанционно внести раскол между религиозными общинами уже в самой Индии — это сильная идея.
Хотя есть и многомиллионная индийская диаспора по всему миру, и вот вам публикация, по сути, о том, как (на примере Канады) сделать, чтобы эти соотечественники все переругались, и как эта ссора может перекинуться на саму страну.
А вот менее известная история — тоже этого года. Какая-то финансовая контора из Нью-Йорка обвинила в махинациях корпорацию Adani, а это важная группа бизнеса для нынешней Индии. И подзаголовок, чтобы всем все стало ясно: скандал бросает сомнения на способность Моди сохранить за страной роль самой быстрорастущей экономики мира. Но вроде бы тогда все обошлось.
И чтобы уж окончательно нам разъяснить картину, вот длинный список всех идеологических прегрешений Моди и его партии плюс к тщательному разбору слабостей и внутренних линий раскола индийского общества. С выводом: подобно Виктору Орбану в Венгрии, перед нами "ренегаты демократии". В общем, эта страна — не из нашей касты, и хорошо бы, чтоб она развалилась.