https://ria.ru/20231029/gaza-1906001261.html
В Госдуме призвали Дагестан не вестись на провокации из-за событий в Газе
В Госдуме призвали Дагестан не вестись на провокации из-за событий в Газе - РИА Новости, 29.10.2023
В Госдуме призвали Дагестан не вестись на провокации из-за событий в Газе
Депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров призвал жителей республики не поддаваться на действия провокаторов, которые, преследуя личные меркантильные цели, на РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T17:45
2023-10-29T17:45
2023-10-29T17:45
хасавюрт
палестина
израиль
госдума рф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
общество
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МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров призвал жителей республики не поддаваться на действия провокаторов, которые, преследуя личные меркантильные цели, на фоне обострения палестино-израильского конфликта пытаются разжечь в Дагестане межнациональную рознь. Ранее в Дагестане прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины. В частности, в субботу вечером в городе Хасавюрте несколько десятков человек, преимущественно – молодых людей, пришли к отелю, в котором якобы находились беженцы из Израиля. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам полиции. "Знаете, иногда мы делаем поступки, за которые нам в будущем будет очень стыдно. Я уверен, что провокация, которая вчера произошла в Хасавюрте – один из таких поступков. Мы все должны понимать, что у каждого провокатора есть своя личная меркантильная цель, для достижения которой он будет использовать любые методы. За всем этим безумием вы должны увидеть, что кто-то просто пытается из своей выгоды разжечь в Дагестане огонь и для этого разжигает национальную ненависть", – написал Абакаров в своем Telegram-канале. Депутат призвал дагестанцев не поддаваться на провокации и помнить, что "не бывает плохих наций, бывают плохие люди". Он отметил, что "судить и привлекать к ответственности" нужно вне зависимости от нации и вероисповедания. "Мы не раз показали даже за последние 20-30 лет, что мы готовы открыть свои сердца и оказать помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. И мы готовы принимать и палестинцев, и евреев, и украинцев, сирийцев, армян, азербайджанцев – всех, кто у нас просит помощи", – заявил парламентарий. Он также сообщил, что в городе Дербенте планируется провести "общую молитву традиционных религий" за скорейший мир на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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хасавюрт, палестина, израиль, госдума рф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество
Хасавюрт, Палестина, Израиль, Госдума РФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Общество
В Госдуме призвали Дагестан не вестись на провокации из-за событий в Газе
Абакаров призвал Дагестан не вестись на провокации из-за событий в Газе
МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости.
Депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров призвал
жителей республики не поддаваться на действия провокаторов, которые, преследуя личные меркантильные цели, на фоне обострения палестино-израильского конфликта пытаются разжечь в Дагестане межнациональную рознь.
Ранее в Дагестане прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины
. В частности, в субботу вечером в городе Хасавюрте
несколько десятков человек, преимущественно – молодых людей, пришли к отелю, в котором якобы находились беженцы из Израиля
. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам полиции.
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"Знаете, иногда мы делаем поступки, за которые нам в будущем будет очень стыдно. Я уверен, что провокация, которая вчера произошла в Хасавюрте – один из таких поступков. Мы все должны понимать, что у каждого провокатора есть своя личная меркантильная цель, для достижения которой он будет использовать любые методы. За всем этим безумием вы должны увидеть, что кто-то просто пытается из своей выгоды разжечь в Дагестане огонь и для этого разжигает национальную ненависть", – написал Абакаров в своем Telegram-канале.
Депутат призвал дагестанцев не поддаваться на провокации и помнить, что "не бывает плохих наций, бывают плохие люди". Он отметил, что "судить и привлекать к ответственности" нужно вне зависимости от нации и вероисповедания.
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"Мы не раз показали даже за последние 20-30 лет, что мы готовы открыть свои сердца и оказать помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. И мы готовы принимать и палестинцев, и евреев, и украинцев, сирийцев, армян, азербайджанцев – всех, кто у нас просит помощи", – заявил парламентарий.
Он также сообщил, что в городе Дербенте
планируется провести "общую молитву традиционных религий" за скорейший мир на Ближнем Востоке
.