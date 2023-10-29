https://ria.ru/20231029/gaza-1905944745.html
Тысячи людей ворвались на склады БАПОР в Газе, сообщили в ООН
Тысячи людей ворвались на склады БАПОР в Газе, сообщили в ООН - РИА Новости, 29.10.2023
Тысячи людей ворвались на склады БАПОР в Газе, сообщили в ООН
Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило, что тысячи человек ворвались на склады и в распределительные центры БАПОР в РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T11:11
2023-10-29T11:11
2023-10-29T11:52
оон
бапор
сектор газа
в мире
израиль
восточный иерусалим
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905950656_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee84766f3a69d48f7eb6c15af42cfd47.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило, что тысячи человек ворвались на склады и в распределительные центры БАПОР в Газе, забрав муку и другие предметы первой необходимости."Тысячи людей ворвались в несколько складов и распределительных центров БАПОР в центральных и южных районах сектора Газа, забрав пшеничную муку и другие предметы первой необходимости, такие как гигиенические принадлежности", - говорится в релизе агентства.По мнению директора по делам БАПОР в секторе Газа Томаса Уайта, "это тревожный признак того, что гражданский порядок начинает разрушаться после трех недель войны и жесткой осады Газы"."Люди напуганы, разочарованы и в отчаянии. Напряженность и страх усугубляются отключением телефонов и интернет-линий. Они чувствуют, что они предоставлены сами себе, отрезаны от своих семей внутри Газы и остального мира", - приводятся в релизе слова Уайта.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
сектор газа
израиль
восточный иерусалим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905950656_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_41499131f55e7a998b0df7f821da709b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, бапор, сектор газа, в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН, БАПОР, Сектор Газа, В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Тысячи людей ворвались на склады БАПОР в Газе, сообщили в ООН
БАПОР: тысячи людей ворвались на склады в Газе, забрали муку и средства гигиены
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило, что тысячи человек ворвались на склады и в распределительные центры БАПОР в Газе, забрав муку и другие предметы первой необходимости.
«
"Тысячи людей ворвались в несколько складов и распределительных центров БАПОР в центральных и южных районах сектора Газа, забрав пшеничную муку и другие предметы первой необходимости, такие как гигиенические принадлежности", - говорится в релизе агентства.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
По мнению директора по делам БАПОР в секторе Газа Томаса Уайта, "это тревожный признак того, что гражданский порядок начинает разрушаться после трех недель войны и жесткой осады Газы".
«
"Люди напуганы, разочарованы и в отчаянии. Напряженность и страх усугубляются отключением телефонов и интернет-линий. Они чувствуют, что они предоставлены сами себе, отрезаны от своих семей внутри Газы и остального мира", - приводятся в релизе слова Уайта.
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Израиль заставят платить и каяться
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.