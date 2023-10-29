https://ria.ru/20231029/gaz-1905974173.html

Германия захотела покупать природный газ у Нигерии

Германия захотела покупать природный газ у Нигерии - РИА Новости, 29.10.2023

Германия захотела покупать природный газ у Нигерии

Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам голубого топлива, заявил в преддверии визита в Нигерию... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T14:49

2023-10-29T14:49

2023-10-29T23:08

нигерия

германия

африка

олаф шольц

экономика

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам голубого топлива, заявил в преддверии визита в Нигерию канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью нигерийскому изданию Punch. "Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями", — заявил Шольц.Канцлер добавил, что конкретные объемы и суммы контрактов должны быть установлены в ходе переговоров между немецкими и нигерийскими компаниями. Кроме того, Шольц отметил, что Германия приветствует инициативы по расширению рынка водородного топлива. В воскресенье Шольц начинает свой визит в Африку, в ходе которого посетит Нигерию и Гану.

https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905626859.html

нигерия

германия

африка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нигерия, германия, африка, олаф шольц, экономика