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В ДНР рассказали, для чего Киев шантажирует Европу газом
В ДНР рассказали, для чего Киев шантажирует Европу газом - РИА Новости, 29.10.2023
В ДНР рассказали, для чего Киев шантажирует Европу газом
Киев изо всех сил пытается вернуть к себе внимание и прежние объемы поставок вооружения, шантажирует Европу, говоря о нежелании продлевать договор о транзите... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T14:36
2023-10-29T14:36
2023-10-29T14:36
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Киев изо всех сил пытается вернуть к себе внимание и прежние объемы поставок вооружения, шантажирует Европу, говоря о нежелании продлевать договор о транзите российского газа, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года. "Ну, собственного говоря, Украина никогда не гнушалась шантажом, а сейчас это будет именно шантаж по газовой трубе с тем, что Европа не будет получать российский газ именно благодаря вот этому непродлению договора. Украина всеми силами сейчас пытается вернуть к себе внимание Соединенных Штатов и Европы для того, чтобы продолжить те самые денежные транши и ту военную помощь, за счет которой, собственного говоря, и живёт уже несколько лет верхушка Украины", - считает Гагин.
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европа, ян гагин, украина, в мире
Европа, Ян Гагин, Украина, В мире
В ДНР рассказали, для чего Киев шантажирует Европу газом
Гагин: Киев шантажирует Европу газом, пытаясь вернуть внимание и поставки оружия