https://ria.ru/20231029/evropa-1905982976.html

Медведев назвал Евросоюз врагом России

Медведев назвал Евросоюз врагом России - РИА Новости, 29.10.2023

Медведев назвал Евросоюз врагом России

Европа вплотную приблизила себя к окончательному вырождению, решив с подачи США стать злейшим врагом РФ, написал замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T15:52

2023-10-29T15:52

2023-10-29T16:04

россия

европа

евросоюз

сша

в мире

дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Европа вплотную приблизила себя к окончательному вырождению, решив с подачи США стать злейшим врагом РФ, написал замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте во "ВКонтакте"."Решив с подачи США стать злейшим врагом нашей страны, Европа вплотную приблизила себя к окончательному дегенеративному вырождению. Великие державы рано или поздно договорятся о том, как будут жить в обозримой перспективе в новых условиях. Вашингтону никуда не деться от России, Китая и стран Глобального Юга. Да и нам нет смысла начинать полноценный конфликт с Америкой", - написал Медведев."Россия как предсказуемый партнер Европы. Мы теперь даже не соседи, а настоящие враги. И теперь ЕС бредит о полной непредсказуемости России, строит безумные конспирологические теории, тратит астрономические суммы на поддержание своей безопасности. Евросоюз потерял Россию как долгосрочного стратегического партнера. Нас это не радует, но это факт", - написал Медведев, перечисляя то, "чего больше нет в Европе и чего уже не вернуть".

https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html

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европа

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Ольга Фомченкова

россия, европа, евросоюз, сша, в мире, дмитрий медведев