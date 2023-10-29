https://ria.ru/20231029/evropa-1905982976.html
Медведев назвал Евросоюз врагом России
Медведев назвал Евросоюз врагом России - РИА Новости, 29.10.2023
Медведев назвал Евросоюз врагом России
Европа вплотную приблизила себя к окончательному вырождению, решив с подачи США стать злейшим врагом РФ, написал замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T15:52
2023-10-29T15:52
2023-10-29T16:04
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Европа вплотную приблизила себя к окончательному вырождению, решив с подачи США стать злейшим врагом РФ, написал замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте во "ВКонтакте"."Решив с подачи США стать злейшим врагом нашей страны, Европа вплотную приблизила себя к окончательному дегенеративному вырождению. Великие державы рано или поздно договорятся о том, как будут жить в обозримой перспективе в новых условиях. Вашингтону никуда не деться от России, Китая и стран Глобального Юга. Да и нам нет смысла начинать полноценный конфликт с Америкой", - написал Медведев."Россия как предсказуемый партнер Европы. Мы теперь даже не соседи, а настоящие враги. И теперь ЕС бредит о полной непредсказуемости России, строит безумные конспирологические теории, тратит астрономические суммы на поддержание своей безопасности. Евросоюз потерял Россию как долгосрочного стратегического партнера. Нас это не радует, но это факт", - написал Медведев, перечисляя то, "чего больше нет в Европе и чего уже не вернуть".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, евросоюз, сша, в мире, дмитрий медведев
Россия, Европа, Евросоюз, США, В мире, Дмитрий Медведев
Медведев назвал Евросоюз врагом России
Медведев: Европа приблизила себя к вырождению, решив стать злейшим врагом РФ