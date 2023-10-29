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Десятки украинцев попросили Россию помочь вернуть детей, отобранных в ЕС - РИА Новости, 29.10.2023
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21:17 29.10.2023 (обновлено: 23:11 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/deti-1906030966.html
Десятки украинцев попросили Россию помочь вернуть детей, отобранных в ЕС
Десятки украинцев попросили Россию помочь вернуть детей, отобранных в ЕС - РИА Новости, 29.10.2023
Десятки украинцев попросили Россию помочь вернуть детей, отобранных в ЕС
В постпредство России при ООН обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей с просьбой помочь им вернуть детей, отобранных службами этих... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T21:17
2023-10-29T23:11
россия
в мире
киев
украина
григорий лукьянцев
дмитрий полянский
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В постпредство России при ООН обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей с просьбой помочь им вернуть детей, отобранных службами этих государств, сообщил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев в эфире Первого канала."В постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке с апреля 2023 года обратились несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей. &lt;...&gt; Сами обратившиеся откровенно сказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения", — рассказал дипломат.По его словам, подобные обращения продолжают поступать, Москва старается разобраться в каждом конкретном случае.В апреле первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в представительство России обратилось большое количество людей, среди них беженки с Украины, с просьбой помочь вернуть детей, отобранных властями стран ЕС. Он назвал происходящее системной европейской проблемой, которую "на Западе не хотят замечать".Как отмечал Полянский, проблемы обратившихся не имеют прямого отношения к работе российского дипломатического представительства, но отмахнуться от них "по-человечески очень сложно".
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902273526.html
https://ria.ru/20231008/oon-1901250630.html
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россия, в мире, киев, украина, григорий лукьянцев, дмитрий полянский, оон, евросоюз
Россия, В мире, Киев, Украина, Григорий Лукьянцев, Дмитрий Полянский, ООН, Евросоюз
Десятки украинцев попросили Россию помочь вернуть детей, отобранных в ЕС

Лукьянцев: украинцы попросили РФ в ООН помочь вернуть отобранных Западом детей

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В постпредство России при ООН обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей с просьбой помочь им вернуть детей, отобранных службами этих государств, сообщил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев в эфире Первого канала.
"В постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке с апреля 2023 года обратились несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей. <...> Сами обратившиеся откровенно сказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения", — рассказал дипломат.
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По его словам, подобные обращения продолжают поступать, Москва старается разобраться в каждом конкретном случае.
В апреле первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в представительство России обратилось большое количество людей, среди них беженки с Украины, с просьбой помочь вернуть детей, отобранных властями стран ЕС. Он назвал происходящее системной европейской проблемой, которую "на Западе не хотят замечать".
Как отмечал Полянский, проблемы обратившихся не имеют прямого отношения к работе российского дипломатического представительства, но отмахнуться от них "по-человечески очень сложно".
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РоссияВ миреКиевУкраинаГригорий ЛукьянцевДмитрий ПолянскийООНЕвросоюз
 
 
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