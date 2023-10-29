https://ria.ru/20231029/deti-1906030966.html

Десятки украинцев попросили Россию помочь вернуть детей, отобранных в ЕС

Десятки украинцев попросили Россию помочь вернуть детей, отобранных в ЕС - РИА Новости, 29.10.2023

Десятки украинцев попросили Россию помочь вернуть детей, отобранных в ЕС

В постпредство России при ООН обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей с просьбой помочь им вернуть детей, отобранных службами этих... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T21:17

2023-10-29T21:17

2023-10-29T23:11

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дмитрий полянский

оон

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В постпредство России при ООН обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей с просьбой помочь им вернуть детей, отобранных службами этих государств, сообщил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев в эфире Первого канала."В постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке с апреля 2023 года обратились несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей. <...> Сами обратившиеся откровенно сказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения", — рассказал дипломат.По его словам, подобные обращения продолжают поступать, Москва старается разобраться в каждом конкретном случае.В апреле первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в представительство России обратилось большое количество людей, среди них беженки с Украины, с просьбой помочь вернуть детей, отобранных властями стран ЕС. Он назвал происходящее системной европейской проблемой, которую "на Западе не хотят замечать".Как отмечал Полянский, проблемы обратившихся не имеют прямого отношения к работе российского дипломатического представительства, но отмахнуться от них "по-человечески очень сложно".

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902273526.html

https://ria.ru/20231008/oon-1901250630.html

россия

киев

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россия, в мире, киев, украина, григорий лукьянцев, дмитрий полянский, оон, евросоюз