https://ria.ru/20231029/deti-1905958508.html

В Госдуме предложили внести в закон понятие "интересов ребенка"

В Госдуме предложили внести в закон понятие "интересов ребенка" - РИА Новости, 29.10.2023

В Госдуме предложили внести в закон понятие "интересов ребенка"

В ГД подготовили законодательную инициативу во исполнение указа президента, необходимо внести в законодательство понятие "интересов ребенка" на основе... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T12:41

2023-10-29T12:41

2023-10-29T12:41

общество

россия

госдума рф

семья

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В ГД подготовили законодательную инициативу во исполнение указа президента, необходимо внести в законодательство понятие "интересов ребенка" на основе традиционных российских семейных ценностей, написал депутат ГД Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале. "Опять про необходимость укрепления отцовского (оно же патриотическое) воспитания в России... Подготовили законодательную инициативу во исполнение Указа Президента. Необходимо внести в законодательство понятие "интересов ребенка" на основе традиционных российских семейных ценностей... Доработаем законопроект и пойдем с ним в Комитет по делам семьи", - написал он.

https://ria.ru/20231028/mnogodetnye_semi-1905741815.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф, семья