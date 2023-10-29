https://ria.ru/20231029/deti-1905958508.html
В Госдуме предложили внести в закон понятие "интересов ребенка"
В Госдуме предложили внести в закон понятие "интересов ребенка" - РИА Новости, 29.10.2023
В Госдуме предложили внести в закон понятие "интересов ребенка"
В ГД подготовили законодательную инициативу во исполнение указа президента, необходимо внести в законодательство понятие "интересов ребенка" на основе... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T12:41
2023-10-29T12:41
2023-10-29T12:41
общество
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В ГД подготовили законодательную инициативу во исполнение указа президента, необходимо внести в законодательство понятие "интересов ребенка" на основе традиционных российских семейных ценностей, написал депутат ГД Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале. "Опять про необходимость укрепления отцовского (оно же патриотическое) воспитания в России... Подготовили законодательную инициативу во исполнение Указа Президента. Необходимо внести в законодательство понятие "интересов ребенка" на основе традиционных российских семейных ценностей... Доработаем законопроект и пойдем с ним в Комитет по делам семьи", - написал он.
https://ria.ru/20231028/mnogodetnye_semi-1905741815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, семья
Общество, Россия, Госдума РФ, Семья
В Госдуме предложили внести в закон понятие "интересов ребенка"
В ГД хотят внести в закон понятие интересов ребенка на основе семейных ценностей