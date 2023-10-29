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В Мадриде проходит акция в поддержку Палестины - РИА Новости, 29.10.2023
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15:49 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/demonstratsiya-1905982628.html
В Мадриде проходит акция в поддержку Палестины
В Мадриде проходит акция в поддержку Палестины - РИА Новости, 29.10.2023
В Мадриде проходит акция в поддержку Палестины
Несколько тысяч человек вышли в воскресенье на митинг в поддержку палестинцев и с осуждением действий Израиля в столице Испании Мадриде, передает корреспондент... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T15:49
2023-10-29T15:49
в мире
израиль
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мадрид
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МАДРИД, 29 окт - РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли в воскресенье на митинг в поддержку палестинцев и с осуждением действий Израиля в столице Испании Мадриде, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация, начавшаяся недалеко от вокзала Аточа, проходит под лозунгами "Это была больница, а не военная база", "Палестина, свобода", "Это не война, это геноцид", "От реки до моря Палестина победит". В акции приняли участие лидер левого политического блока Sumar и второй вице-президент правительства Йоланда Диас, министр равенства Ирене Монтеро и министр по социальным правам и повестке дня на 2030 Ионе Балерра. "Мы собрались здесь сегодня, чтобы призвать к прекращению огня в Газе. Это всемирный призыв. Сорок процентов населения - это дети. Мы выражаем возмущение военными преступлениями Израиля и нарушением международного права. Сегодня отсюда, в знак солидарности с жертвами военных преступлений, мы призываем к немедленному и срочному прекращению огня", - сказала Диас. Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес созвонился с послом Израиля в Мадриде, чтобы выразить свое недовольство по поводу опубликованного посольством коммюнике, в котором критикуется позиция некоторых членов испанского правительства по ближневосточному кризису. Речь шла о Диас и Беларра, которые осудили действия Израиля в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мадрид
В мире, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Мадрид
В Мадриде проходит акция в поддержку Палестины

В Мадриде тысячи человек пришли на демонстрацию в поддержку палестинцев

© AFP 2023 / JAVIER SORIANOДемонстрация в поддержку палестинского народа в Мадриде
Демонстрация в поддержку палестинского народа в Мадриде - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AFP 2023 / JAVIER SORIANO
Демонстрация в поддержку палестинского народа в Мадриде
Читать ria.ru в
МАДРИД, 29 окт - РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли в воскресенье на митинг в поддержку палестинцев и с осуждением действий Израиля в столице Испании Мадриде, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстрация, начавшаяся недалеко от вокзала Аточа, проходит под лозунгами "Это была больница, а не военная база", "Палестина, свобода", "Это не война, это геноцид", "От реки до моря Палестина победит". В акции приняли участие лидер левого политического блока Sumar и второй вице-президент правительства Йоланда Диас, министр равенства Ирене Монтеро и министр по социальным правам и повестке дня на 2030 Ионе Балерра.
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"Мы собрались здесь сегодня, чтобы призвать к прекращению огня в Газе. Это всемирный призыв. Сорок процентов населения - это дети. Мы выражаем возмущение военными преступлениями Израиля и нарушением международного права. Сегодня отсюда, в знак солидарности с жертвами военных преступлений, мы призываем к немедленному и срочному прекращению огня", - сказала Диас.
Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес созвонился с послом Израиля в Мадриде, чтобы выразить свое недовольство по поводу опубликованного посольством коммюнике, в котором критикуется позиция некоторых членов испанского правительства по ближневосточному кризису. Речь шла о Диас и Беларра, которые осудили действия Израиля в секторе Газа.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМадрид
 
 
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