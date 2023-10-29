https://ria.ru/20231029/dagestan-1906036918.html

Глава Северной Осетии назвал происходящее в Дагестане провокацией извне

Глава Северной Осетии назвал происходящее в Дагестане провокацией извне - РИА Новости, 29.10.2023

Глава Северной Осетии назвал происходящее в Дагестане провокацией извне

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что происходящее в Дагестане - это спланированная извне провокация, а всплеск ксенофобии подогревается из-за... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T22:10

2023-10-29T22:10

2023-10-29T22:36

беспорядки в аэропорту махачкалы

махачкала

тель-авив

израиль

сергей меняйло

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что происходящее в Дагестане - это спланированная извне провокация, а всплеск ксенофобии подогревается из-за пределов страны.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках."Не могу не сказать: всё происходящее – не иначе как спланированная извне провокация! Северный Кавказ – многонациональный и многоконфессиональный край! Мы всегда гордились и гордимся своим теплым отношением друг к другу – вне зависимости от национальности и вероисповедания. Уверен, что всплеск ксенофобии, который мы сейчас наблюдаем в соседних регионах, подогревается из-за пределов нашей страны!" - написал Меняйло в своем Telegram-канале.Глава Северной Осетии отметил, что понимает "чувства мусульман, которые хотят выразить поддержку Палестине"."Но поддержка – это не значит, что нужно проявлять агрессию по отношению к людям какой бы то ни было национальности! Это совершенно разные вещи! Друзья, мы сейчас боремся с коварным и опасным врагом, который не гнушается самыми бесчеловечными методами. Это нужно понимать и сохранять холодную голову! Не надо верить фейкам и призывам к протестам! Нельзя позволить расшатать наше общество изнутри! Потому что наша сила – в единстве!" - заключил глава Северной Осетии.

махачкала

тель-авив

израиль

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беспорядки в аэропорту махачкалы, махачкала, тель-авив, израиль, сергей меняйло, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)