https://ria.ru/20231029/chip-1905939290.html

Kaspersky разработал нейроморфные чипы, моделирующие работу мозга

Kaspersky разработал нейроморфные чипы, моделирующие работу мозга - РИА Новости, 29.10.2023

Kaspersky разработал нейроморфные чипы, моделирующие работу мозга

"Лаборатория Касперского" разработала нейроморфные чипы – они моделируют работу человеческого мозга с минимальными энергозатратами и высокой скоростью –... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T10:33

2023-10-29T10:33

2023-10-29T10:33

технологии

лаборатория касперского

чипы

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" разработала нейроморфные чипы – они моделируют работу человеческого мозга с минимальными энергозатратами и высокой скоростью – например, могут считать стекающие по окну капли дождя или песчинки, пересыпающиеся в часах, рассказал РИА Новости руководитель отдела перспективных технологий компании Андрей Лаврентьев. "Искусственный интеллект, который сейчас у всех на слуху, работает на графических чипах (GPU) с тензорными ядрами. У них есть ряд преимуществ, но и ряд недостатков по сравнению с человеческим интеллектом. Поэтому мы начали разрабатывать нейроморфные чипы, то есть моделирующие работу мозга, максимально приближенные к его показателям", - пояснил он. По словам эксперта, у новых чипов по сравнению с графическими есть два преимущества: первое - сохранение энергии. "Такой чип, содержащий 8 тысяч нейронов, потребляет 4 милливатта, а мозг человека, содержащий 90 миллиардов нейронов - 20 ватт. Датацентры с GPU потребляют гораздо больше – киловатты и мегаватты. Нейроморфный чип выполняет вычисления в тысячи раз энергоэффективнее, чем GPU. С ним можно решать задачу для того же дрона или робота, используя одну батарейку от часов", - пояснил эксперт. Второе преимущество нового чипа - это скорость. "Нейроморфный чип при использовании его с нейроморфной камерой сейчас может посчитать песчинки, которые падают в песочных часах, или капли дождя на стекле, когда он идет. Такая платформа: нейроморфный процессор + нейроморфная камера, может обработать 1250 кадров в секунду. То есть можно обрабатывать очень быстрые процессы, быстрое движение", - добавляет он. Применение же у такого решения самое широкое: от напыления тонких пленок в промышленности до камер контроля трафика на дорогах. Однако нейроморфные камеры сейчас очень дорогие, и для массового использования технологии обычными потребителями она должна быть дешевле, добавляет эксперт. "Сейчас мы представили технологию на международном рынке и очень активно ведем поиск заинтересованных партнеров, клиентов, с кем мы можем делать пилотные проекты по этой технологии. Также нужны и партнеры в области микроэлектроники – нам нужны чипы 28 нанометров и лучше. Надеемся, такое производство появится и в России", - отметил Лаврентьев.

https://ria.ru/20231026/antivirus-1905290808.html

https://ria.ru/20231027/sotsset-1905753338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, лаборатория касперского, чипы