https://ria.ru/20231029/chekhiya-1905990615.html

Премьер Чехии не поддержал предложение главы Минобороны о выходе из ООН

Премьер Чехии не поддержал предложение главы Минобороны о выходе из ООН - РИА Новости, 29.10.2023

Премьер Чехии не поддержал предложение главы Минобороны о выходе из ООН

Премьер Чехии Петр Фиала и глава МИД Ян Липавский не согласились с мнением главы Минобороны Яны Черноховой, которая призвала страну выйти из ООН после принятия... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T16:44

2023-10-29T16:44

2023-10-29T16:47

в мире

израиль

чехия

яна чернохова

ян липавский

петр фиала

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПРАГА, 29 окт - РИА Новости. Премьер Чехии Петр Фиала и глава МИД Ян Липавский не согласились с мнением главы Минобороны Яны Черноховой, которая призвала страну выйти из ООН после принятия резолюции Генассамблеи по сектору Газа и Израилю. Ранее Чернохова написала в сети Х, что ей "стыдно за ООН", заявив, что Чехия должна выйти из организации, которая, по мнению министра, "болеет за террористов и не уважает основное право на самооборону". Позднее Чернохова добавила, что ООН якобы "поддерживает антисемитов" и должна быть "коренным образом реформирована". Фиала заявил в воскресенье, что понимает возмущение Черноховой, однако считает, что Чехии нужно отстаивать свою позицию, оставаясь в ООН. "Я понимаю возмущение министра (обороны - ред.) по поводу резолюции ООН, которая не осудила терроризм ХАМАС в Израиле. Чехия, наряду, например, с США или Австрией, проголосовала в соответствии с тем, что мы давно отстаиваем. Мы будем продолжать отстаивать наши позиции в ООН и убеждать другие страны в их правильности. Важно, чтобы наш голос и наши взгляды звучали в ООН", - написал Фиала в ответе новостному изданию Seznam Zprávy, попросившему премьера прокомментировать заявление Черноховой. В свою очередь, глава МИД Липавский, выступая в воскресенье по Чешскому ТВ, заявил, что он не ожидает, что правительство на своем следующем заседании будет рассматривать обращение Черноховой. "Идея выхода из ООН должна быть отвергнута. Самая главная причина - это Устав ООН, который был создан на руинах Второй мировой войны. В нем закреплены ключевые принципы, дающие Чешской Республике стабильные и предсказуемые рамки, в которых мы можем действовать", - сказал Липавский. Он добавил, что Чехия должна проявлять активность в ООН, именно поэтому она баллотируется на пост непостоянного члена Совбеза. В пятницу Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, ведущему к прекращению боевых действий. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, 14, включая Чехию, США и Израиль, были против, 45 воздержались. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231023/evropa-1904538908.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, чехия, яна чернохова, ян липавский, петр фиала, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году