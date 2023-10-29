https://ria.ru/20231029/blokirovka-1905907356.html

Специалист назвал переводы, из-за которых блокируют банковские карты

Специалист назвал переводы, из-за которых блокируют банковские карты - РИА Новости, 29.10.2023

Специалист назвал переводы, из-за которых блокируют банковские карты

Технологии искусственного интеллекта в ведущих банках могут заблокировать карту клиента при регулярном снятии крупных сумм, рассказал в беседе с агентством... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T02:15

2023-10-29T02:15

2023-10-29T02:15

общество

россия

шамиль магомедов

банки

банковские карты

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта в ведущих банках могут заблокировать карту клиента при регулярном снятии крупных сумм, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.Искусственный интеллект обрабатывает транзакции на базе математических моделей и распознает признаки нетипичной для каждого клиента операции. Регулярное снятие крупных сумм, особенно если деньги на карту только что зачислены, вызывает у ИИ подозрения. Платеж задержат для дополнительной проверки, пояснил эксперт.“После нее информация возвращается в систему платежей, клиента просят подтвердить транзакцию через код из СМС-сообщения, отпечатком пальца, ответом на звонок из банка”, — добавил Магомедов.В то же время близость отправителя и получателя (родственные или рабочие отношения) снижает вероятность ложного срабатывания системы противодействия мошенничеству. А слова, указанные в строке “назначение платежа”, не имеют решающего значения для искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20231027/moshennichestvo-1905558970.html

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общество, россия, шамиль магомедов, банки, банковские карты