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Специалист назвал переводы, из-за которых блокируют банковские карты - РИА Новости, 29.10.2023
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02:15 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/blokirovka-1905907356.html
Специалист назвал переводы, из-за которых блокируют банковские карты
Специалист назвал переводы, из-за которых блокируют банковские карты - РИА Новости, 29.10.2023
Специалист назвал переводы, из-за которых блокируют банковские карты
Технологии искусственного интеллекта в ведущих банках могут заблокировать карту клиента при регулярном снятии крупных сумм, рассказал в беседе с агентством... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T02:15
2023-10-29T02:15
общество
россия
шамиль магомедов
банки
банковские карты
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта в ведущих банках могут заблокировать карту клиента при регулярном снятии крупных сумм, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.Искусственный интеллект обрабатывает транзакции на базе математических моделей и распознает признаки нетипичной для каждого клиента операции. Регулярное снятие крупных сумм, особенно если деньги на карту только что зачислены, вызывает у ИИ подозрения. Платеж задержат для дополнительной проверки, пояснил эксперт.“После нее информация возвращается в систему платежей, клиента просят подтвердить транзакцию через код из СМС-сообщения, отпечатком пальца, ответом на звонок из банка”, — добавил Магомедов.В то же время близость отправителя и получателя (родственные или рабочие отношения) снижает вероятность ложного срабатывания системы противодействия мошенничеству. А слова, указанные в строке “назначение платежа”, не имеют решающего значения для искусственного интеллекта.
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общество, россия, шамиль магомедов, банки, банковские карты
Общество, Россия, Шамиль Магомедов, Банки, Банковские карты
Специалист назвал переводы, из-за которых блокируют банковские карты

Завкафедрой Магомедов: снятие крупных сумм с карты может привести к блокировке

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта в ведущих банках могут заблокировать карту клиента при регулярном снятии крупных сумм, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.
Искусственный интеллект обрабатывает транзакции на базе математических моделей и распознает признаки нетипичной для каждого клиента операции. Регулярное снятие крупных сумм, особенно если деньги на карту только что зачислены, вызывает у ИИ подозрения. Платеж задержат для дополнительной проверки, пояснил эксперт.
«
“После нее информация возвращается в систему платежей, клиента просят подтвердить транзакцию через код из СМС-сообщения, отпечатком пальца, ответом на звонок из банка”, — добавил Магомедов.
В то же время близость отправителя и получателя (родственные или рабочие отношения) снижает вероятность ложного срабатывания системы противодействия мошенничеству. А слова, указанные в строке “назначение платежа”, не имеют решающего значения для искусственного интеллекта.
Работа брокера - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме
27 октября, 09:54
 
ОбществоРоссияШамиль МагомедовБанкиБанковские карты
 
 
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