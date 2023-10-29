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В Британии раскрыли подробности об украинке, развалившей семью миллионера - РИА Новости, 29.10.2023
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04:15 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/bezhenka-1905916819.html
В Британии раскрыли подробности об украинке, развалившей семью миллионера
В Британии раскрыли подробности об украинке, развалившей семью миллионера - РИА Новости, 29.10.2023
В Британии раскрыли подробности об украинке, развалившей семью миллионера
Украинская беженка Мария Полончук, разбившая семью британского миллионера Хакона Оверли, развелась с мужем и открыла бизнес, пишет Daily Mail. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T04:15
2023-10-29T04:15
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великобритания
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украинская беженка Мария Полончук, разбившая семью британского миллионера Хакона Оверли, развелась с мужем и открыла бизнес, пишет Daily Mail."Украинская беженка, влюбившаяся в мультимиллионера, бывшего главу кредитной фирмы Wonga, после переезда в дом его семьи, все еще встречается с ним спустя год", —говорится в статье.Ранее Daily Mail сообщала, что миллионер Хакон Оверли бросил жену и детей ради украинки.&quot;Муж беженки Андрей Шелдунов, который живет в столице Украины Киеве, получил от нее &quot;быстрый&quot; развод&quot;, — рассказали журналисты.В материале отмечается, что Полончук открыла дизайнерский бизнес и называет себя Машей Эпштейн.По информации издания, Оверли активно лоббировал в британском правительстве идею помощи украинским беженцам.С 2022 года Британия облегчила визовый режим для украинцев. Визы по семейной схеме для украинских беженцев — бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
https://ria.ru/20230718/bezhenka-1884933578.html
https://ria.ru/20230709/ukraintsy-1883112692.html
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
В Британии раскрыли подробности об украинке, развалившей семью миллионера

Daily Mail: разбившая семью британского миллионера украинка развелась с мужем

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украинская беженка Мария Полончук, разбившая семью британского миллионера Хакона Оверли, развелась с мужем и открыла бизнес, пишет Daily Mail.
"Украинская беженка, влюбившаяся в мультимиллионера, бывшего главу кредитной фирмы Wonga, после переезда в дом его семьи, все еще встречается с ним спустя год", —говорится в статье.
Ранее Daily Mail сообщала, что миллионер Хакон Оверли бросил жену и детей ради украинки.
«

"Муж беженки Андрей Шелдунов, который живет в столице Украины Киеве, получил от нее "быстрый" развод", — рассказали журналисты.

В материале отмечается, что Полончук открыла дизайнерский бизнес и называет себя Машей Эпштейн.
Софья Каркадым
СМИ: украинская беженка, разрушившая семью британца, напала на полицейского
18 июля, 19:03
По информации издания, Оверли активно лоббировал в британском правительстве идею помощи украинским беженцам.
С 2022 года Британия облегчила визовый режим для украинцев. Визы по семейной схеме для украинских беженцев — бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
СМИ: украинские беженцы в Британии столкнулись с серьезной проблемой
9 июля, 15:26
 
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