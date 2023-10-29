https://ria.ru/20231029/bezhenka-1905916819.html

В Британии раскрыли подробности об украинке, развалившей семью миллионера

В Британии раскрыли подробности об украинке, развалившей семью миллионера - РИА Новости, 29.10.2023

В Британии раскрыли подробности об украинке, развалившей семью миллионера

Украинская беженка Мария Полончук, разбившая семью британского миллионера Хакона Оверли, развелась с мужем и открыла бизнес, пишет Daily Mail. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T04:15

2023-10-29T04:15

2023-10-29T04:15

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украинская беженка Мария Полончук, разбившая семью британского миллионера Хакона Оверли, развелась с мужем и открыла бизнес, пишет Daily Mail."Украинская беженка, влюбившаяся в мультимиллионера, бывшего главу кредитной фирмы Wonga, после переезда в дом его семьи, все еще встречается с ним спустя год", —говорится в статье.Ранее Daily Mail сообщала, что миллионер Хакон Оверли бросил жену и детей ради украинки."Муж беженки Андрей Шелдунов, который живет в столице Украины Киеве, получил от нее "быстрый" развод", — рассказали журналисты.В материале отмечается, что Полончук открыла дизайнерский бизнес и называет себя Машей Эпштейн.По информации издания, Оверли активно лоббировал в британском правительстве идею помощи украинским беженцам.С 2022 года Британия облегчила визовый режим для украинцев. Визы по семейной схеме для украинских беженцев — бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.

https://ria.ru/20230718/bezhenka-1884933578.html

https://ria.ru/20230709/ukraintsy-1883112692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, великобритания, украина