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Израиль отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

Израиль отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 29.10.2023

Израиль отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

Израиль следит за событиями в Дагестане и рассчитывает, что власти РФ обеспечат безопасность евреев и израильтян в свете сообщений о беспорядках в аэропорту... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T22:58

2023-10-29T22:58

2023-10-29T22:59

израиль

в мире

махачкала

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

беспорядки в аэропорту махачкалы

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт - РИА Новости. Израиль следит за событиями в Дагестане и рассчитывает, что власти РФ обеспечат безопасность евреев и израильтян в свете сообщений о беспорядках в аэропорту Махачкалы, говорится в совместном заявлении офиса премьер-министра и министерства иностранных дел Израиля. "Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России. Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", - говорится в сообщении. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

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