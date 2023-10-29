https://ria.ru/20231029/bespilotniki-1905911353.html

В Крыму и на Черном море уничтожили 36 беспилотников ВСУ

В Крыму и на Черном море уничтожили 36 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 29.10.2023

В Крыму и на Черном море уничтожили 36 беспилотников ВСУ

ПВО уничтожила 36 украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T01:58

2023-10-29T01:58

2023-10-29T02:48

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ПВО уничтожила 36 украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым", — говорится в публикации.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231028/mo-1905787049.html

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