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В Крыму и на Черном море уничтожили 36 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 29.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:58 29.10.2023 (обновлено: 02:48 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/bespilotniki-1905911353.html
В Крыму и на Черном море уничтожили 36 беспилотников ВСУ
В Крыму и на Черном море уничтожили 36 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 29.10.2023
В Крыму и на Черном море уничтожили 36 беспилотников ВСУ
ПВО уничтожила 36 украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T01:58
2023-10-29T02:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ПВО уничтожила 36 украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым", — говорится в публикации.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
В Крыму и на Черном море уничтожили 36 беспилотников ВСУ

ПВО уничтожила 36 украинских БПЛА над Черным морем и частью Крыма

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ПВО уничтожила 36 украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
"Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым", — говорится в публикации.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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