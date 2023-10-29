https://ria.ru/20231029/bespilotnik-1905979345.html
В Ростове-на-Дону рассказали о последствиях атаки беспилотника
В Ростове-на-Дону рассказали о последствиях атаки беспилотника - РИА Новости, 29.10.2023
В Ростове-на-Дону рассказали о последствиях атаки беспилотника
Осколки сбитого над Ростовом-на-Дону беспилотника повредили кровли шести домов и один автомобиль, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T15:24
2023-10-29T15:24
2023-10-29T15:33
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ростов-на-дону
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алексей логвиненко
василий голубев
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - РИА Новости. Осколки сбитого над Ростовом-на-Дону беспилотника повредили кровли шести домов и один автомобиль, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в Telegram-канале.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал, что в воскресенье сработала система ПВО, поразив воздушную цель. Позже Голубев уточнил, что обломки сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, повреждено имущество, последствия оцениваются."Сегодня в 11:25 средствами ПВО в воздушном пространстве над Ростовом сбит беспилотный летательный аппарат, осколки которого упали на территорию города. Погибших и пострадавших нет", - написал Логвиненко.Он отметил, что осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе. "В результате получили незначительные повреждения кровли шести домов и один автомобиль", - уточнил глава администрации.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Ростове-на-Дону рассказали о последствиях атаки беспилотника
Осколки сбитого над Ростовом-на-Дону дрона повредили кровли 6 домов и автомобиль