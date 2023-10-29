https://ria.ru/20231029/bespilotnik-1905979345.html

В Ростове-на-Дону рассказали о последствиях атаки беспилотника

В Ростове-на-Дону рассказали о последствиях атаки беспилотника - РИА Новости, 29.10.2023

В Ростове-на-Дону рассказали о последствиях атаки беспилотника

Осколки сбитого над Ростовом-на-Дону беспилотника повредили кровли шести домов и один автомобиль, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T15:24

2023-10-29T15:24

2023-10-29T15:33

специальная военная операция на украине

ростов-на-дону

происшествия

алексей логвиненко

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - РИА Новости. Осколки сбитого над Ростовом-на-Дону беспилотника повредили кровли шести домов и один автомобиль, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в Telegram-канале.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал, что в воскресенье сработала система ПВО, поразив воздушную цель. Позже Голубев уточнил, что обломки сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, повреждено имущество, последствия оцениваются."Сегодня в 11:25 средствами ПВО в воздушном пространстве над Ростовом сбит беспилотный летательный аппарат, осколки которого упали на территорию города. Погибших и пострадавших нет", - написал Логвиненко.Он отметил, что осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе. "В результате получили незначительные повреждения кровли шести домов и один автомобиль", - уточнил глава администрации.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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Ольга Фомченкова

ростов-на-дону, происшествия, алексей логвиненко, василий голубев, ростовская область