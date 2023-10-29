Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону рассказали о последствиях атаки беспилотника - РИА Новости, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 29.10.2023 (обновлено: 15:33 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/bespilotnik-1905979345.html
В Ростове-на-Дону рассказали о последствиях атаки беспилотника
В Ростове-на-Дону рассказали о последствиях атаки беспилотника - РИА Новости, 29.10.2023
В Ростове-на-Дону рассказали о последствиях атаки беспилотника
Осколки сбитого над Ростовом-на-Дону беспилотника повредили кровли шести домов и один автомобиль, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T15:24
2023-10-29T15:33
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
происшествия
алексей логвиненко
василий голубев
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891221203_0:0:3506:1972_1920x0_80_0_0_b5cae995d03ee38ac6b0c7c25fc35be6.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - РИА Новости. Осколки сбитого над Ростовом-на-Дону беспилотника повредили кровли шести домов и один автомобиль, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в Telegram-канале.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал, что в воскресенье сработала система ПВО, поразив воздушную цель. Позже Голубев уточнил, что обломки сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, повреждено имущество, последствия оцениваются."Сегодня в 11:25 средствами ПВО в воздушном пространстве над Ростовом сбит беспилотный летательный аппарат, осколки которого упали на территорию города. Погибших и пострадавших нет", - написал Логвиненко.Он отметил, что осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе. "В результате получили незначительные повреждения кровли шести домов и один автомобиль", - уточнил глава администрации.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891221203_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_5d49a3ef9bc23973fccefa3edfc081b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, происшествия, алексей логвиненко, василий голубев, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Происшествия, Алексей Логвиненко, Василий Голубев, Ростовская область
В Ростове-на-Дону рассказали о последствиях атаки беспилотника

Осколки сбитого над Ростовом-на-Дону дрона повредили кровли 6 домов и автомобиль

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - РИА Новости. Осколки сбитого над Ростовом-на-Дону беспилотника повредили кровли шести домов и один автомобиль, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в Telegram-канале.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал, что в воскресенье сработала система ПВО, поразив воздушную цель. Позже Голубев уточнил, что обломки сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, повреждено имущество, последствия оцениваются.
«
"Сегодня в 11:25 средствами ПВО в воздушном пространстве над Ростовом сбит беспилотный летательный аппарат, осколки которого упали на территорию города. Погибших и пострадавших нет", - написал Логвиненко.
Он отметил, что осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе. "В результате получили незначительные повреждения кровли шести домов и один автомобиль", - уточнил глава администрации.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Россия выигрывает войну беспилотников
4 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРостов-на-ДонуПроисшествияАлексей ЛогвиненкоВасилий ГолубевРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала