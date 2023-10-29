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Исследование показало, как автомобилисты относятся к новичкам на дороге
Исследование показало, как автомобилисты относятся к новичкам на дороге - РИА Новости, 29.10.2023
Исследование показало, как автомобилисты относятся к новичкам на дороге
Абсолютное большинство автомобилистов в России не имеют негативного отношения к начинающим водителям - некоторые к ним равнодушны, часть - помогают на дорогах,... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T09:40
2023-10-29T09:40
2023-10-29T12:24
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Абсолютное большинство автомобилистов в России не имеют негативного отношения к начинающим водителям - некоторые к ним равнодушны, часть - помогают на дорогах, но 22% все же стараются держаться подальше от недавних выпускников автошкол, показало исследование компаний "СберАвто" и Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости."Результаты исследования показали, что большинство (45%) проявляют терпение и не мешают новичкам в их первых поездках", - говорится в материалах. В рамках исследования опросили 40 тысяч человек, 75% из которых указали, что имеют опыт вождения от 15 лет. Вместе с тем 22% опрошенных признались, что стараются держаться подальше от недавних выпускников автошкол, столько же заявили, что правила для всех одни, и они никак не выделяют водителей с небольшим опытом. И лишь 11% респондентов уверяют, что во всем помогают начинающим автомобилистам: например, уступают дорогу и отдают более широкое место для парковки.Больше половины респондентов (58%) уверены, что для получения опыта начинающим водителям необходимо больше практических занятий с инструктором, а 26% считают, что нужны обязательные курсы по безопасному вождению.Одновременно, по мнению 7% участников исследования, в процессе обучения важен контроль за объективностью оценки знаний в ГИБДД. Кроме того, 5% считает, что в автошколах стоит ввести обязательные курсы по экстремальному вождению. Остальные опрошенные предлагают ужесточить требования к сдаче экзаменов и добавить больше теоретического обучения.Более трети автолюбителей, имея возможность вернуться в прошлое, порекомендовали бы себе не отказываться от вождения из-за страха, а также больше практиковаться (26%) и не поддаваться эмоциям за рулем (16%). Еще 13% посоветовали бы учиться водить как можно раньше, а 8% респондентов попросили бы выбирать простые маршруты для первых поездок. Для 2% участников опроса было бы важно не игнорировать теорию. Только 1% посоветовали бы себе вовсе не садиться за руль.
https://ria.ru/20231028/msk-1905809960.html
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общество, гибдд мвд рф, авто, россия, исследование
Общество, ГИБДД МВД РФ, Авто, Россия, Исследование
Исследование показало, как автомобилисты относятся к новичкам на дороге
СберАвто: 45% водителей проявляют терпение и не мешают новичкам на дороге
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Абсолютное большинство автомобилистов в России не имеют негативного отношения к начинающим водителям - некоторые к ним равнодушны, часть - помогают на дорогах, но 22% все же стараются держаться подальше от недавних выпускников автошкол, показало исследование компаний "СберАвто" и Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Результаты исследования показали, что большинство (45%) проявляют терпение и не мешают новичкам в их первых поездках", - говорится в материалах. В рамках исследования опросили 40 тысяч человек, 75% из которых указали, что имеют опыт вождения от 15 лет.
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Вместе с тем 22% опрошенных признались, что стараются держаться подальше от недавних выпускников автошкол, столько же заявили, что правила для всех одни, и они никак не выделяют водителей с небольшим опытом. И лишь 11% респондентов уверяют, что во всем помогают начинающим автомобилистам: например, уступают дорогу и отдают более широкое место для парковки.
Больше половины респондентов (58%) уверены, что для получения опыта начинающим водителям необходимо больше практических занятий с инструктором, а 26% считают, что нужны обязательные курсы по безопасному вождению.
Одновременно, по мнению 7% участников исследования, в процессе обучения важен контроль за объективностью оценки знаний в ГИБДД
. Кроме того, 5% считает, что в автошколах стоит ввести обязательные курсы по экстремальному вождению. Остальные опрошенные предлагают ужесточить требования к сдаче экзаменов и добавить больше теоретического обучения.
Более трети автолюбителей, имея возможность вернуться в прошлое, порекомендовали бы себе не отказываться от вождения из-за страха, а также больше практиковаться (26%) и не поддаваться эмоциям за рулем (16%). Еще 13% посоветовали бы учиться водить как можно раньше, а 8% респондентов попросили бы выбирать простые маршруты для первых поездок. Для 2% участников опроса было бы важно не игнорировать теорию. Только 1% посоветовали бы себе вовсе не садиться за руль.
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