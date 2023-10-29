https://ria.ru/20231029/avianosets-1905927809.html
Авианосец ВМС США заметили в Средиземном море по пути на Ближний Восток
Авианосец ВМС США заметили в Средиземном море по пути на Ближний Восток - РИА Новости, 29.10.2023
Авианосец ВМС США заметили в Средиземном море по пути на Ближний Восток
В Средиземном море заметили американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который прошел Гибралтар и направляется на Ближний Восток, пишет издание Stars and... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T08:44
2023-10-29T08:44
2023-10-29T10:11
средиземное море
сша
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Средиземном море заметили американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который прошел Гибралтар и направляется на Ближний Восток, пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на очевидцев и аналитиков."Вход "Эйзенхауэра" в Средиземное море был задокументирован наблюдателями за судами и аналитиками разведки с открытыми источниками в социальной сети X", — отмечает издание.В статье приводятся фотографии "Эйзенхауэра", опубликованные в соцсети. При этом американские ВМС не ответили на просьбу издания подтвердить прибытие корабля.Десятого октября в восточное Средиземноморье прибыл авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой. Его задачей Центральное командование Вооруженных сил США назвало сдерживание "любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал" ближневосточного конфликта.Как заявил президент Джо Байден, США продолжат прилагать усилия, чтобы у Израиля было "все необходимое для защиты". По информации Washington Post, к растущему американскому флоту у берегов Израиля присоединится десантная группа корабля Bataan, насчитывающая более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев. Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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средиземное море, сша, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток
Средиземное море, США, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток
Авианосец ВМС США заметили в Средиземном море по пути на Ближний Восток
Stars and Stripes: авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" вошел в Средиземное море
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
В Средиземном море заметили американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который прошел Гибралтар и направляется на Ближний Восток, пишет издание Stars and Stripes
со ссылкой на очевидцев и аналитиков.
"Вход "Эйзенхауэра" в Средиземное море был задокументирован наблюдателями за судами и аналитиками разведки с открытыми источниками в социальной сети X", — отмечает издание.
"Байден этого точно не хочет". К чему готовятся на Ближнем Востоке
В статье приводятся фотографии "Эйзенхауэра", опубликованные в соцсети.
При этом американские ВМС не ответили на просьбу издания подтвердить прибытие корабля.
Десятого октября в восточное Средиземноморье прибыл авианосец "Джеральд Форд
" с ударной группой. Его задачей Центральное командование Вооруженных сил США назвало сдерживание "любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал" ближневосточного конфликта.
Как заявил президент Джо Байден
, США продолжат прилагать усилия, чтобы у Израиля
было "все необходимое для защиты". По информации Washington Post, к растущему американскому флоту у берегов Израиля присоединится десантная группа корабля Bataan, насчитывающая более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев.
Мировое большинство и на Ближнем Востоке против Запада
Конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.