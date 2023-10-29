https://ria.ru/20231029/avianosets-1905927809.html

Авианосец ВМС США заметили в Средиземном море по пути на Ближний Восток

Авианосец ВМС США заметили в Средиземном море по пути на Ближний Восток - РИА Новости, 29.10.2023

Авианосец ВМС США заметили в Средиземном море по пути на Ближний Восток

В Средиземном море заметили американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который прошел Гибралтар и направляется на Ближний Восток, пишет издание Stars and... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T08:44

2023-10-29T08:44

2023-10-29T10:11

средиземное море

сша

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ближний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905932352_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_f0728ef1ca2bedd83f36590b68e9702e.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Средиземном море заметили американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который прошел Гибралтар и направляется на Ближний Восток, пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на очевидцев и аналитиков."Вход "Эйзенхауэра" в Средиземное море был задокументирован наблюдателями за судами и аналитиками разведки с открытыми источниками в социальной сети X", — отмечает издание.В статье приводятся фотографии "Эйзенхауэра", опубликованные в соцсети. При этом американские ВМС не ответили на просьбу издания подтвердить прибытие корабля.Десятого октября в восточное Средиземноморье прибыл авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой. Его задачей Центральное командование Вооруженных сил США назвало сдерживание "любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал" ближневосточного конфликта.Как заявил президент Джо Байден, США продолжат прилагать усилия, чтобы у Израиля было "все необходимое для защиты". По информации Washington Post, к растущему американскому флоту у берегов Израиля присоединится десантная группа корабля Bataan, насчитывающая более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев. Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

средиземное море

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

средиземное море, сша, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток