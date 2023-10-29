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Авианосец ВМС США заметили в Средиземном море по пути на Ближний Восток - РИА Новости, 29.10.2023
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08:44 29.10.2023 (обновлено: 10:11 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/avianosets-1905927809.html
Авианосец ВМС США заметили в Средиземном море по пути на Ближний Восток
Авианосец ВМС США заметили в Средиземном море по пути на Ближний Восток - РИА Новости, 29.10.2023
Авианосец ВМС США заметили в Средиземном море по пути на Ближний Восток
В Средиземном море заметили американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который прошел Гибралтар и направляется на Ближний Восток, пишет издание Stars and... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T08:44
2023-10-29T10:11
средиземное море
сша
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Средиземном море заметили американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который прошел Гибралтар и направляется на Ближний Восток, пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на очевидцев и аналитиков."Вход "Эйзенхауэра" в Средиземное море был задокументирован наблюдателями за судами и аналитиками разведки с открытыми источниками в социальной сети X", — отмечает издание.В статье приводятся фотографии "Эйзенхауэра", опубликованные в соцсети. При этом американские ВМС не ответили на просьбу издания подтвердить прибытие корабля.Десятого октября в восточное Средиземноморье прибыл авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой. Его задачей Центральное командование Вооруженных сил США назвало сдерживание "любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал" ближневосточного конфликта.Как заявил президент Джо Байден, США продолжат прилагать усилия, чтобы у Израиля было "все необходимое для защиты". По информации Washington Post, к растущему американскому флоту у берегов Израиля присоединится десантная группа корабля Bataan, насчитывающая более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев. Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html
https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html
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средиземное море, сша, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток
Средиземное море, США, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток
Авианосец ВМС США заметили в Средиземном море по пути на Ближний Восток

Stars and Stripes: авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" вошел в Средиземное море

© Фото : Petty Officer 2nd Class Cole KellerАмериканский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр"
Американский авианосец Дуайт Эйзенхауэр - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© Фото : Petty Officer 2nd Class Cole Keller
Американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Средиземном море заметили американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который прошел Гибралтар и направляется на Ближний Восток, пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на очевидцев и аналитиков.
"Вход "Эйзенхауэра" в Средиземное море был задокументирован наблюдателями за судами и аналитиками разведки с открытыми источниками в социальной сети X", — отмечает издание.
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В статье приводятся фотографии "Эйзенхауэра", опубликованные в соцсети.
При этом американские ВМС не ответили на просьбу издания подтвердить прибытие корабля.
Десятого октября в восточное Средиземноморье прибыл авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой. Его задачей Центральное командование Вооруженных сил США назвало сдерживание "любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал" ближневосточного конфликта.
Как заявил президент Джо Байден, США продолжат прилагать усилия, чтобы у Израиля было "все необходимое для защиты". По информации Washington Post, к растущему американскому флоту у берегов Израиля присоединится десантная группа корабля Bataan, насчитывающая более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев.
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Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
Средиземное мореСШАВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБлижний Восток
 
 
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