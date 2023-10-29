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Группировки из Ирака атаковали американскую базу в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2023
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10:09 29.10.2023 (обновлено: 10:26 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/ataka-1905936452.html
Группировки из Ирака атаковали американскую базу в Сирии, пишут СМИ
Группировки из Ирака атаковали американскую базу в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2023
Группировки из Ирака атаковали американскую базу в Сирии, пишут СМИ
Вооруженные группировки в Ираке объявили в воскресенье, что они атаковали американскую базу в Сирии с помощью двух дронов, говорится в заявлении, полученном... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T10:09
2023-10-29T10:26
в мире
сирия
ирак
сша
эль-хасаке
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ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Вооруженные группировки в Ираке объявили в воскресенье, что они атаковали американскую базу в Сирии с помощью двух дронов, говорится в заявлении, полученном информационным агентством Shafaq news. "Их боевики нанесли удар по американской оккупационной базе Аш-Шаддади, к югу от города Эль-Хасаке в Сирии с помощью двух дронов, которые точно поразили цель", - говорится в заявлении.
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сирия
ирак
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в мире, сирия, ирак, сша, эль-хасаке
В мире, Сирия, Ирак, США, Эль-Хасаке
Группировки из Ирака атаковали американскую базу в Сирии, пишут СМИ

Shafaq news: группировки из Ирака атаковали двумя дронами базу США в Сирии

© AP PhotoВоенный конвой США в Сирии
Военный конвой США в Сирии - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo
Военный конвой США в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Вооруженные группировки в Ираке объявили в воскресенье, что они атаковали американскую базу в Сирии с помощью двух дронов, говорится в заявлении, полученном информационным агентством Shafaq news.
"Их боевики нанесли удар по американской оккупационной базе Аш-Шаддади, к югу от города Эль-Хасаке в Сирии с помощью двух дронов, которые точно поразили цель", - говорится в заявлении.
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В миреСирияИракСШАЭль-Хасаке
 
 
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