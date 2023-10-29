https://ria.ru/20231029/arest-1905976511.html

В Приморье автомобилиста, задержанного с погоней и стрельбой, арестовали

В Приморье автомобилиста, задержанного с погоней и стрельбой, арестовали - РИА Новости, 29.10.2023

В Приморье автомобилиста, задержанного с погоней и стрельбой, арестовали

Суд в Приморье арестовал на два месяца автомобилиста, который во время погони врезался в две машины и устроил драку, сообщает в своём Telegram-канале... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T15:05

2023-10-29T15:05

2023-10-29T15:13

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авто

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Суд в Приморье арестовал на два месяца автомобилиста, который во время погони врезался в две машины и устроил драку, сообщает в своём Telegram-канале прокуратура региона. Ранее в УМВД Приморья сообщали, что ночью на 139-м километре автодороги "Артём - Находка - порт Восточный" экипаж госавтоинспекции во время патрулирования попытался остановить автомобиль, но водитель проигнорировал требование. Полицейские начали преследование, на предупредительный выстрел в воздух лихач не отреагировал, тогда двумя выстрелами было повреждено колесо иномарки. Водитель, продолжив движение, врезался в Mitsubishi Pajerо, а затем столкнулся с Nissan Note. При задержании оказал сопротивление, применив насилие в отношении сотрудника ДПС, от медосвидетельствования отказался. Правонарушителя привлекли к ответственности по шести статьям административного кодекса, возбуждено уголовное дело. "Сегодня с учетом позиции прокурора Находки Находкинский городской суд заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, фигурант ранее был судим и отбывал наказание в виде лишения свободы. Ход и результаты расследования уголовного дела ч. 2 ст. 318 ("Применение насилие в отношении представителя власти") и ч.1 ст. 264.1 УК РФ ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом,... имеющим судимость") находятся на контроле в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20231024/zaderzhanie-1904871166.html

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происшествия, авто, россия