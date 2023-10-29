В Челябинске жителя, ударившего ножом мужчину у бара, арестовали
В Челябинске жителя, ударившего ножом мужчину у бара, арестовали на два месяца
© Фото : СУ СК России по Челябинской области/TelegramРабота следователя СК РФ по делу местного жителя, нанесшего смертельный удар мужчине в Челябинске
Работа следователя СК РФ по делу местного жителя, нанесшего смертельный удар мужчине в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 29 окт – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца жителя Челябинска, который в ходе конфликта у ночного заведения ударил ножом мужчину, отчего он скончался, сообщил в воскресенье пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщала пресс-служба ГУМВД России по региону, 28 октября около 04.00 (02.00 мск) около ночного заведения по улице Кирова в Челябинске произошел конфликт между мужчинами. В результате 21-летний местный житель ударил ножом незнакомого мужчину, который скончался в карете скорой медпомощи. Также в ходе конфликта пострадали еще двое.
"Прокуратура Центрального района Челябинска поддержала ходатайство следственного органа СУСК России по Челябинской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 21-летнего местного жителя… С учетом позиции прокуратуры суд удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца - до 28 декабря", - говорится в сообщении.
Мужчина обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), уточняется в сообщении.