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В Челябинске жителя, ударившего ножом мужчину у бара, арестовали - РИА Новости, 29.10.2023
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14:44 29.10.2023 (обновлено: 15:07 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/arest-1905973513.html
В Челябинске жителя, ударившего ножом мужчину у бара, арестовали
В Челябинске жителя, ударившего ножом мужчину у бара, арестовали - РИА Новости, 29.10.2023
В Челябинске жителя, ударившего ножом мужчину у бара, арестовали
Суд арестовал на 2 месяца жителя Челябинска, который в ходе конфликта у ночного заведения ударил ножом мужчину, отчего он скончался, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T14:44
2023-10-29T15:07
происшествия
челябинск
россия
киров
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 окт – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца жителя Челябинска, который в ходе конфликта у ночного заведения ударил ножом мужчину, отчего он скончался, сообщил в воскресенье пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщала пресс-служба ГУМВД России по региону, 28 октября около 04.00 (02.00 мск) около ночного заведения по улице Кирова в Челябинске произошел конфликт между мужчинами. В результате 21-летний местный житель ударил ножом незнакомого мужчину, который скончался в карете скорой медпомощи. Также в ходе конфликта пострадали еще двое. "Прокуратура Центрального района Челябинска поддержала ходатайство следственного органа СУСК России по Челябинской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 21-летнего местного жителя… С учетом позиции прокуратуры суд удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца - до 28 декабря", - говорится в сообщении. Мужчина обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905080352.html
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происшествия, челябинск, россия, киров
Происшествия, Челябинск, Россия, Киров
В Челябинске жителя, ударившего ножом мужчину у бара, арестовали

В Челябинске жителя, ударившего ножом мужчину у бара, арестовали на два месяца

© Фото : СУ СК России по Челябинской области/TelegramРабота следователя СК РФ по делу местного жителя, нанесшего смертельный удар мужчине в Челябинске
Работа следователя СК РФ по делу местного жителя, нанесшего смертельный удар мужчине в Челябинске - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© Фото : СУ СК России по Челябинской области/Telegram
Работа следователя СК РФ по делу местного жителя, нанесшего смертельный удар мужчине в Челябинске
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 29 окт – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца жителя Челябинска, который в ходе конфликта у ночного заведения ударил ножом мужчину, отчего он скончался, сообщил в воскресенье пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщала пресс-служба ГУМВД России по региону, 28 октября около 04.00 (02.00 мск) около ночного заведения по улице Кирова в Челябинске произошел конфликт между мужчинами. В результате 21-летний местный житель ударил ножом незнакомого мужчину, который скончался в карете скорой медпомощи. Также в ходе конфликта пострадали еще двое.
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"Прокуратура Центрального района Челябинска поддержала ходатайство следственного органа СУСК России по Челябинской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 21-летнего местного жителя… С учетом позиции прокуратуры суд удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца - до 28 декабря", - говорится в сообщении.
Мужчина обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), уточняется в сообщении.
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