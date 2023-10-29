https://ria.ru/20231029/arest-1905973513.html

В Челябинске жителя, ударившего ножом мужчину у бара, арестовали

В Челябинске жителя, ударившего ножом мужчину у бара, арестовали - РИА Новости, 29.10.2023

В Челябинске жителя, ударившего ножом мужчину у бара, арестовали

Суд арестовал на 2 месяца жителя Челябинска, который в ходе конфликта у ночного заведения ударил ножом мужчину, отчего он скончался, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T14:44

2023-10-29T14:44

2023-10-29T15:07

происшествия

челябинск

россия

киров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905975776_0:179:1280:899_1920x0_80_0_0_eb78d09a5faa8a57c27ffbc147f9ac48.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 29 окт – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца жителя Челябинска, который в ходе конфликта у ночного заведения ударил ножом мужчину, отчего он скончался, сообщил в воскресенье пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщала пресс-служба ГУМВД России по региону, 28 октября около 04.00 (02.00 мск) около ночного заведения по улице Кирова в Челябинске произошел конфликт между мужчинами. В результате 21-летний местный житель ударил ножом незнакомого мужчину, который скончался в карете скорой медпомощи. Также в ходе конфликта пострадали еще двое. "Прокуратура Центрального района Челябинска поддержала ходатайство следственного органа СУСК России по Челябинской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 21-летнего местного жителя… С учетом позиции прокуратуры суд удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца - до 28 декабря", - говорится в сообщении. Мужчина обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905080352.html

https://ria.ru/20231020/krasnoyarsk-1903999179.html

челябинск

россия

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, россия, киров