https://ria.ru/20231029/amerika-1906014358.html

Конгресс США разделит запрос Байдена на помощь Израилю и Украине

Конгресс США разделит запрос Байдена на помощь Израилю и Украине - РИА Новости, 29.10.2023

Конгресс США разделит запрос Байдена на помощь Израилю и Украине

Контролирующие палату представителей американского конгресса республиканцы на следующей неделе намерены разделить рассмотрение запроса президента США Джо... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T19:10

2023-10-29T19:10

2023-10-29T19:10

специальная военная операция на украине

в мире

израиль

джо байден

украина

майкл маккол

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Контролирующие палату представителей американского конгресса республиканцы на следующей неделе намерены разделить рассмотрение запроса президента США Джо Байдена о дополнительных средствах на военную поддержку Израилю от запроса по Украине, Тайваню и другим направлениям, заявил председатель комитета по внешней политике палаты Майкл Маккол телеканалу Fox News. Ранее Белый дом сообщил, что Байден запрашивает у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов — для Израиля. До этого он выступил с телеобращением к нации, в котором призвал конгресс дать ему возможность продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. Байден направил в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам. "То, что мы хотим сделать - и это обусловлено срочной потребностью для Израиля, начать с Израиля и затем решать вопросы по другим отдельным мерам", - сказал Маккол, комментируя согласование палатой представителей дополнительных средств для военной поддержки союзникам США. Республиканец добавил, что палата представителей займется этим на предстоящей неделе. "Но мы также не можем забывать про других противников", - отметил он, указав на планы дальнейшего рассмотрения средств на поддержку Украины, Тайваня и на защиту американской границы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

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в мире, израиль, джо байден, украина, майкл маккол, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году