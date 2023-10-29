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Конгресс США разделит запрос Байдена на помощь Израилю и Украине - РИА Новости, 29.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/amerika-1906014358.html
Конгресс США разделит запрос Байдена на помощь Израилю и Украине
Конгресс США разделит запрос Байдена на помощь Израилю и Украине - РИА Новости, 29.10.2023
Конгресс США разделит запрос Байдена на помощь Израилю и Украине
Контролирующие палату представителей американского конгресса республиканцы на следующей неделе намерены разделить рассмотрение запроса президента США Джо... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T19:10
2023-10-29T19:10
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
джо байден
украина
майкл маккол
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Контролирующие палату представителей американского конгресса республиканцы на следующей неделе намерены разделить рассмотрение запроса президента США Джо Байдена о дополнительных средствах на военную поддержку Израилю от запроса по Украине, Тайваню и другим направлениям, заявил председатель комитета по внешней политике палаты Майкл Маккол телеканалу Fox News. Ранее Белый дом сообщил, что Байден запрашивает у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов — для Израиля. До этого он выступил с телеобращением к нации, в котором призвал конгресс дать ему возможность продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. Байден направил в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам. "То, что мы хотим сделать - и это обусловлено срочной потребностью для Израиля, начать с Израиля и затем решать вопросы по другим отдельным мерам", - сказал Маккол, комментируя согласование палатой представителей дополнительных средств для военной поддержки союзникам США. Республиканец добавил, что палата представителей займется этим на предстоящей неделе. "Но мы также не можем забывать про других противников", - отметил он, указав на планы дальнейшего рассмотрения средств на поддержку Украины, Тайваня и на защиту американской границы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
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в мире, израиль, джо байден, украина, майкл маккол, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Джо Байден, Украина, Майкл Маккол, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Конгресс США разделит запрос Байдена на помощь Израилю и Украине

Палата представителей США разделит запрос Байдена о помощи Израилю и Украине

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Контролирующие палату представителей американского конгресса республиканцы на следующей неделе намерены разделить рассмотрение запроса президента США Джо Байдена о дополнительных средствах на военную поддержку Израилю от запроса по Украине, Тайваню и другим направлениям, заявил председатель комитета по внешней политике палаты Майкл Маккол телеканалу Fox News.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден запрашивает у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов — для Израиля. До этого он выступил с телеобращением к нации, в котором призвал конгресс дать ему возможность продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. Байден направил в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
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22 октября, 08:00
"То, что мы хотим сделать - и это обусловлено срочной потребностью для Израиля, начать с Израиля и затем решать вопросы по другим отдельным мерам", - сказал Маккол, комментируя согласование палатой представителей дополнительных средств для военной поддержки союзникам США.
Республиканец добавил, что палата представителей займется этим на предстоящей неделе.
"Но мы также не можем забывать про других противников", - отметил он, указав на планы дальнейшего рассмотрения средств на поддержку Украины, Тайваня и на защиту американской границы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент США Джо Байден во время телеобращения к нации по теме Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
20 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильДжо БайденУкраинаМайкл МакколНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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