https://ria.ru/20231029/aktsiya-1905987368.html

В трех европейских городах прошли акции в поддержку Палестины

В трех европейских городах прошли акции в поддержку Палестины - РИА Новости, 29.10.2023

В трех европейских городах прошли акции в поддержку Палестины

В Варшаве, Мадриде и Афинах прошли акции в поддержку Палестины, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T16:22

2023-10-29T16:22

2023-10-29T19:42

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАРШАВА, 29 окт — РИА Новости. В Варшаве, Мадриде и Афинах прошли акции в поддержку Палестины, передают корреспонденты РИА Новости. Так, в польской столице демонстранты собрались у памятника Николаю Копернику. Митинг организовали активисты некоммерческой организации "Свободная Палестина! Стоп геноцид в секторе Газа!". В нем приняли участие как выходцы из стран Ближневосточного региона, так и граждане Польши, в том числе несколько политиков левого толка. Манифестанты с флагами Палестины проследовали к зданию сейма. Они скандировали: "От реки до моря Палестина должна быть свободной" и несли в руках плакаты как с пропалестинскими, так и с антиизраильскими лозунгами.Организаторы мероприятия заявили, что западные страны приняли сторону Тель-Авива и всячески его поддерживают. "Запад остается равнодушным к военным преступлениям, совершаемым Израилем, или даже поддерживает их. Поэтому мы снова хотим выйти на улицу, чтобы выразить свое несогласие с этой трагедией. Мы хотим подчеркнуть, что геноцид продолжается, мы не можем молчать", — говорится в обращении.В Мадриде на митинг в поддержку Палестины вышли несколько тысяч человек.Он начался недалеко от вокзала Аточа и прошел под лозунгами: "Это была больница, а не военная база", "Палестина, свобода", "Это не война, это геноцид", "От реки до моря Палестина победит". В акции приняли участие лидер левого политического блока Sumar и второй вице-президент правительства Йоланда Диас, министр равенства Ирене Монтеро и министр по социальным правам и повестке дня на 2030 год Ионе Балерра."Мы собрались здесь сегодня, чтобы призвать к прекращению огня в Газе. Это всемирный призыв. Сорок процентов населения — дети. Мы выражаем возмущение военными преступлениями Израиля и нарушением международного права. Сегодня в знак солидарности с жертвами военных преступлений мы призываем к немедленному и срочному прекращению огня", — сказала Диас.По данным агентства АМНА, многотысячная пропалестинская демонстрация также прошла в Афинах.Организатором шествия выступил коммунистический профсоюз "Всегреческий боевой фронт" (ПАМЕ) при поддержке общественных организаций. К нему присоединилось больше количество палестинцев, в том числе посол Юсеф Дорхом.Манифестанты собрались в парке Свободы в центре греческой столицы и прошли к посольству США, а затем — к диппредставительству Израиля."Немедленно прекратить резню палестинского народа в секторе Газа со стороны кровавого государства Израиль. Положить конец израильской оккупации. Мы боремся за мир народов. За свободную Палестину в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", — заявили собравшиеся.Во время акции представители профсоюзов осудили действия НАТО и ЕС, возложив на них ответственность за резню палестинского народа. Митингующие также раскритиковали греческое правительство, которое воздержалось при голосовании в ООН по иорданской резолюции о гуманитарном перемирии в секторе Газа.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинги в поддержку палестинцев в Варшаве и Мадриде В Варшаве, Мадриде и Афинах прошли акции в поддержку Палестины, передают корреспонденты РИА Новости. 2023-10-29T16:22 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, варшава, польша, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, мадрид, хамас