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Володин рассказал, как Россия ответит на воровство ее замороженных активов
Володин рассказал, как Россия ответит на воровство ее замороженных активов - РИА Новости, 29.10.2023
Володин рассказал, как Россия ответит на воровство ее замороженных активов
Воровство Западом замороженных российских активов потребует от Москвы симметричного ответа, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T09:18
2023-10-29T09:18
2023-10-29T20:33
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Воровство Западом замороженных российских активов потребует от Москвы симметричного ответа, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремящихся удержаться на своих местах, исходя из плохого финансового положения своих государств, к которому они привели, вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева. Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа", — написал он.Причем, по словам Володина, в таком случае будет конфисковано гораздо больше средств недружественных стран, чем заморожено российских на территории Европы.Спикер напомнил, что за последние несколько лет ситуация в европейских странах сильно ухудшилась: цены растут, экономика в рецессии, промышленность в упадке. При этом ЕС потратил 85 миллиардов евро на поддержку киевского режима."Как итог: на смену политикам, выступающим за войну до последнего украинца, приходят те, кого в первую очередь волнуют внутренние проблемы", — отметил он.Так, в Словакии новый премьер-министр отказался поддерживать киевский режим в ущерб национальной экономике, в Германии региональные выборы завершились поражением правящей партии, в Венгрии, где власти занимают взвешенную позицию, парламент переизбрал Виктора Орбана на пятый срок, перечислил Володин.Поэтому в Европе нет больше прежнего единства, и на последнем саммите лидеры объединения не смогли согласовать финансирование для Украины на 50 миллиардов евро, заключил спикер Госдумы.На этой неделе лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных российских активов. Предполагается направить эти средства на финансовую поддержку Украины. Еврокомиссия уже не раз выступала с подобными инициативами, но какой-либо законодательной базы для таких действий в Евросоюзе пока не появилось. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заморозку российских средств воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, еврокомиссия, госдума рф, европа, санкции, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Вячеслав Володин, Еврокомиссия, Госдума РФ, Европа, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика
Володин рассказал, как Россия ответит на воровство ее замороженных активов
Володин: Россия симметрично ответит при изъятии ее замороженных активов в Европе
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Воровство Западом замороженных российских активов потребует от Москвы симметричного ответа, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале
.
«
"Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремящихся удержаться на своих местах, исходя из плохого финансового положения своих государств, к которому они привели, вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева. Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа", — написал он.
Причем, по словам Володина, в таком случае будет конфисковано гораздо больше средств недружественных стран, чем заморожено российских на территории Европы
.
Спикер напомнил, что за последние несколько лет ситуация в европейских странах сильно ухудшилась: цены растут, экономика в рецессии, промышленность в упадке. При этом ЕС потратил 85 миллиардов евро на поддержку киевского режима.
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"Как итог: на смену политикам, выступающим за войну до последнего украинца, приходят те, кого в первую очередь волнуют внутренние проблемы", — отметил он.
Так, в Словакии новый премьер-министр отказался поддерживать киевский режим в ущерб национальной экономике, в Германии региональные выборы завершились поражением правящей партии, в Венгрии, где власти занимают взвешенную позицию, парламент переизбрал Виктора Орбана на пятый срок, перечислил Володин.
Поэтому в Европе нет больше прежнего единства, и на последнем саммите лидеры объединения не смогли согласовать финансирование для Украины на 50 миллиардов евро, заключил спикер Госдумы.
На этой неделе лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных российских активов. Предполагается направить эти средства на финансовую поддержку Украины. Еврокомиссия уже не раз выступала с подобными инициативами, но какой-либо законодательной базы для таких действий в Евросоюзе пока не появилось.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заморозку российских средств воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
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