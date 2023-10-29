https://ria.ru/20231029/aktivy-1905930560.html

Володин рассказал, как Россия ответит на воровство ее замороженных активов

Володин рассказал, как Россия ответит на воровство ее замороженных активов - РИА Новости, 29.10.2023

Володин рассказал, как Россия ответит на воровство ее замороженных активов

Воровство Западом замороженных российских активов потребует от Москвы симметричного ответа, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T09:18

2023-10-29T09:18

2023-10-29T20:33

россия

вячеслав володин

еврокомиссия

госдума рф

европа

санкции

санкции в отношении россии

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Воровство Западом замороженных российских активов потребует от Москвы симметричного ответа, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремящихся удержаться на своих местах, исходя из плохого финансового положения своих государств, к которому они привели, вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева. Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа", — написал он.Причем, по словам Володина, в таком случае будет конфисковано гораздо больше средств недружественных стран, чем заморожено российских на территории Европы.Спикер напомнил, что за последние несколько лет ситуация в европейских странах сильно ухудшилась: цены растут, экономика в рецессии, промышленность в упадке. При этом ЕС потратил 85 миллиардов евро на поддержку киевского режима."Как итог: на смену политикам, выступающим за войну до последнего украинца, приходят те, кого в первую очередь волнуют внутренние проблемы", — отметил он.Так, в Словакии новый премьер-министр отказался поддерживать киевский режим в ущерб национальной экономике, в Германии региональные выборы завершились поражением правящей партии, в Венгрии, где власти занимают взвешенную позицию, парламент переизбрал Виктора Орбана на пятый срок, перечислил Володин.Поэтому в Европе нет больше прежнего единства, и на последнем саммите лидеры объединения не смогли согласовать финансирование для Украины на 50 миллиардов евро, заключил спикер Госдумы.На этой неделе лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных российских активов. Предполагается направить эти средства на финансовую поддержку Украины. Еврокомиссия уже не раз выступала с подобными инициативами, но какой-либо законодательной базы для таких действий в Евросоюзе пока не появилось. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заморозку российских средств воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.

https://ria.ru/20231029/aktivy-1905626300.html

https://ria.ru/20231013/evropa-1902370013.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вячеслав володин, еврокомиссия, госдума рф, европа, санкции, санкции в отношении россии, экономика