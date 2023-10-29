https://ria.ru/20231029/aeroport-1906035544.html

Из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело

Из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.10.2023

Из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщил главк МВД по Северному Кавказу. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T22:02

2023-10-29T22:02

2023-10-29T22:45

происшествия

беспорядки в аэропорту махачкалы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906032222_0:315:552:626_1920x0_80_0_0_e5e802a36fefaa4ec7e3fc84674cebd0.png

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбудили из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщил главк МВД по Северному Кавказу."Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти)", — говорится в заявлении.Как подчеркнули в главном управлении МВД по СКФО, всех участников инцидента задержат и привлекут к ответственности. Это также касается тех, кто подстрекает к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни, добавили в ведомстве.Ранее в воскресенье Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы временно закрыт на прилет и вылет из-за проникновения неизвестных лиц. Меры будут действовать до нормализации ситуации.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы