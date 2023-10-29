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Из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.10.2023
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22:02 29.10.2023 (обновлено: 22:45 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/aeroport-1906035544.html
Из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело
Из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.10.2023
Из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщил главк МВД по Северному Кавказу. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T22:02
2023-10-29T22:45
происшествия
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбудили из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщил главк МВД по Северному Кавказу."Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти)", — говорится в заявлении.Как подчеркнули в главном управлении МВД по СКФО, всех участников инцидента задержат и привлекут к ответственности. Это также касается тех, кто подстрекает к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни, добавили в ведомстве.Ранее в воскресенье Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы временно закрыт на прилет и вылет из-за проникновения неизвестных лиц. Меры будут действовать до нормализации ситуации.
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происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело

МВД возбудило уголовное дело из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбудили из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщил главк МВД по Северному Кавказу.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти)", — говорится в заявлении.
Как подчеркнули в главном управлении МВД по СКФО, всех участников инцидента задержат и привлекут к ответственности. Это также касается тех, кто подстрекает к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни, добавили в ведомстве.
Ранее в воскресенье Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы временно закрыт на прилет и вылет из-за проникновения неизвестных лиц. Меры будут действовать до нормализации ситуации.
 
ПроисшествияБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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